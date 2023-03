Champions League: passa il VakifBank ma Milano esce tra gli applausi

MILANO- La Vero Volley Milano mette in campo la sua miglior versione davanti al sold-out dell'Allianz Cloud, giocando alla pari con le campionesse d'Europa per quattro set, ma alla fine è il VakifBank Istanbul ad accedere alle semifinali di CEV Champions League. Le ragazze di coach Gaspari partono benissimo in attacco e in difesa, con una Thompson straripante, e dominano il primo set. Le turche però pareggiano sull'1-1 guidate da Egonu e Bajema, prima del nuovo sorpasso milanese, con le americane Thompson e Larson a fare la voce grossa. Nella decisiva quarta frazione, sono però le attaccanti turche a fare la differenza, servite dall'ottima Cansu: 2-2 che, complice il 3-0 dell'andata, regala il passaggio alla squadra di coach Guidetti. Il quinto set è pura formalità: vincono le turche 2-3 2-3 (25-18, 22-25, 25-22, 21-25, 11-15), regalandosi la gioia del doppio successo nel confronto.

Gaspari sceglie Orro in regia, Thompson opposta, Folie e Rettke al centro, Larson e Sylla schiacciatrici e Parrocchiale libero. Guidetti risponde con Ozbay-Egonu, Ogbogu e Gunes centrali, Gabi e Bajema schiacciatrici, Aykac libero.



La prima frazione si apre con il VakifBank in leggero vantaggio, ma Thompson e Sylla non fanno mai scappare le turche nelle fasi iniziali. Si prosegue punto a punto fino all'8-8, con qualche errore dovuto alla tensione della sfida da entrambe le parti. Le due opposte Egonu e Thompson sugli scudi, con alcune giocate che fanno alzare in piedi il pubblico dell'Allianz Cloud. Il primo importante break delle padrone di casa arriva sul 16-11, con alcune accelerate dell'opposta americana (7 punti nel set) e un paio d'errori gratuiti delle turche. Thompson continua ad imperversare come una tempesta sulla difesa avversaria, mentre quella milanese è protagonista di un grande primo set. Il Vakif prova ad accorciare con le centrali, ben servite da Cansu, ma un paio di errori in battuta e l'ottimo gioco delle padrone di casa chiude i conti del primo parziale: 25-18. Milano è on fire e comincia la seconda frazione sul 3-0. La difesa è ancora il fondamentale che permette alle ragazze di coach Gaspari di mantenere il vantaggio: ottimo l'apporto di tutte, dal libero Parrocchiale a Larson fino a Orro. Il Vakif si rifà sotto ma prima un muro di Folie poi un ace di Larson riportano un break di vantaggio sull'11-9. Primo vantaggio Vakif dopo due grandi punti di Egonu e due belle alzate di Cansu per Bajema. Si prosegue in equilibrio fino alla parità sul 18-18 grazie ad un muro ed un ace di Larson, sicuramente tra le migliori del set. Turno in battuta favorevole alle turche con Derya Cebecioglu, che guida le sue sul 19-22 ma Milano non molla e si riporta a -1. Ma prima con un attacco, poi con un ace, Bajema chiude il set.



Si riparte con uno 0-4 guidato da Paola Egonu, ma Thompson non vuole sfigurare davanti alla rivale collega di riparto e rimette in corsa le sue con tre punti per il 3-5. Ancora difesa di Milano sugli scudi, Larson firma il pareggio sul 7-7. Thompson è una furia, attacco e servizio vincente per il primo break sul 15-13, poi due bordate di Stevanovic per il 17-14, che replica con un super muro sul 19-14. La gara sembra in mano delle padrone di casa, ma un turno a servizio di Egonu riposta sotto le turche: due ace per il 20-19. Milano però conferma l'attitudine difensiva e ancora con super Thompson (8 punti nel set) chiude il set 25-22. Quarta frazione decisiva in un senso o nell'altro: tie-break, e quindi successo turco, o Golden Set. Il VakifBank prova a fuggire più volte, con Egonu e Bajema ben servite da Cansu, ma Milano è sempre lì con la difesa e con le due Jordan, Larson e Thompson, in grande serata. Spezza il 12-12 un turno in battuta di Gunes, +3 Vakif, ma Milano accorcia di nuovo. Prosegue la sfida tra Egonu (9 punti) e Thompson (7), Bajema (6) si aggiunge e le turche vanno a +4 sul 15-20. Due ace di Davyskiba riportano sotto le padrone di casa, ma qualche errore di troppo in costruzione e in battuta lancia le turche sul 19-23, che poi chiudono quarto set e qualificazione con il punteggio di 21-25. Nel quinto gioco, di pura formalità, ad avere la meglio sono le turche: 2-3 finale, Egonu MVP grazie ai suoi 36 punti, mentre Thompson si ferma a 27 e Bajema chiude a 19.

I PROTAGONISTI-



Marco Gaspari (Allenatore Vero Volley Milano)- « Finisce di nuovo ai quarti ma con una squadra di cui sono orgoglioso, una squadra che ha lottato per due ore contro un'avversaria abituata a queste gare, che veniva da una partita perfetta ad Istanbul. Per giocarcela serviva difendere bene e lo abbiamo fatto: abbiamo murato bene e siamo state ordinate dietro. Ho parlato con Giovanni (Guidetti ndr.) che mi ha detto di non aver mai giocato contro una squadra che ha difeso così tanto. Purtroppo non è bastato, questa partita deve esserci di stimolo. Deve rimanere il rammarico per ricordarci che quando abbiamo un'opportunità dobbiamo giocarcela: abbiamo lottato alla pari con una delle squadre più forti del pianeta. Per fare il salto di qualità dobbiamo mettere questa stessa convinzione in ogni partita, solo così potremo crescere ».

Beatrice Parrocchiale (Vero Volley Milano)-« Stasera sono davvero contenta per il gioco che abbiamo espresso ma purtroppo non è bastato. Questa prova deve essere un punto di partenza per il prosieguo della stagione, non solo per i Play Off Scudetto ma anche per la prossima partita che ci attende a Novara. Cuore, grinta, determinazione: abbiamo giocato da favola. Questa gara dobbiamo ricordarcela ogni volta che scendiamo in campo ».

IL TABELLINO-



VERO VOLLEY MILANO - VAKIFBANK ISTANBUL 2-3 (25-18, 22-25, 25-22, 21-25, 11-15)

VERO VOLLEY MILANO: Folie 8, Orro 3, Thompson 27, Stevanovic 4, Sylla 8, Larson 16, Parrocchiale (L), Negretti (L), Stysiak 4, Rettke 3, Davyskiba 3, Candi. Non entrate: Allard, Begic. All. Gaspari.

VAKIFBANK ISTANBUL: Ozbay 3, Ogbogu 7, Egonu 36, Braga Guimaraes 9, Bajema 19, Gunes 11, Aykac (L), Gulubay 2, Acar, Cebecioglu. Non entrate: Akman, Karutasu, Daalderop, Akbay (L). All. Guidetti.

ARBITRI: Collados, Jokelainen.

NOTE - Durata set: 25', 29', 34', 30', 15'; Tot: 133'.

MVP: Paola Egonu (VakifBank Istanbul)