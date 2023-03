Supercoppa di A2: si sfidano Vibo-Cantù

VIBO VALENTIA- Lunedì 10 aprile il Pala Maiata di Vibo Valentia, alle 19.00, ospiterà la terza edizione della Supercoppa di A2 che vedrà protagonsite la Tonno Callipo Calabria e la Pool Libertas Cantù, assolute protagoniste in campionato, rispettivamente prima e seconda in Regular Season. I calabresi, già vincitori della Coppa Italia, hanno acquisito il diritto di giocare in casa ed essendo anche la formazione che ha dominato la stagione regolare in campionato, dovrà vedersela con la squadra che è ormai matematicamente alle sue spalle appunto la formazione allenata da Denora.