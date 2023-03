Cev Cup: Modena crolla in casa con il Knack Roeselare

MODENA- La palpabile delusione dei 3000 del Pala Panini per una sconfitta netta, senza attenuanti, che la Valsa Modena ha rimediato dal Knack Roeselare. Uno 0-3 (21-25, 23-25, 21-25) che i belgi, gli stessi che in semifinale hanno eliminato Piacenza, hanno centrato con merito in virtù di una prestazione attenta in ogni fondamentale, condita dai 17 punti in attacco di Koukartsev e dalla bella prestazione di D’Hulst, vecchia conoscenza del nostro campionato, che in cabina di regia ha saputo sempre mettere i propri attaccanti in grado di schiacciare nelle migliori condizioni. Dall’altra parte della rete, come ha sottolineato anche Andrea Giani, i gialloblu non hanno giocato da squadra e, nonostante i 22 punti di Lagumdzija l’unico a salvarsi nell’opaca prestazione collettiva, non hanno saputo reagire alle difficoltà della gara, condendo la loro performance con tanti errori in tutti i fondamentali. Non tutto è perduto ma fra una settimana in Belgio per Modena occorrerà cambiare decisamente ritmo e concentrazione se si vorrà sperare ancora di alzare il trofeo.