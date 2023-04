Cev Cup: Scandicci-Alba Blaj in campo per la finale di andata

TIRGU MURES (ROMANIA)- Storico appuntamento per la Savino Del Bene che domani, mercoledì 5 aprile alle 18.00, scenderà in campo in Transilvania, alla alla Sala Sporturilor di Tirgu Mures, per affrontare le rumene dell'Alba Blaj nella finale di andata di CEV Cup (diretta Rai Sport, Eurosport2 e Discovery+).

Dopo un cammino quasi immacolato di nove vittorie ed una sconfitta, dopo aver superato nell'ordine Galatasaray, Mladost Zagreb, Schwerin, Potsdam e THY Istanbul, le ragazze di coach Barbolini tornano a giocare una finale europea a distanza di un anno dal successo in CEV Challenge Cup, a caccia di un bis a lungo sognato. Avversarie le romene di coach Ljubi?i?, eliminate in Champions League da Milano in questa stagione e sconfitte proprio da Busto Arsizio nella finale di CEV Cup del 2019.

Prime in campionato e in piena corsa per lo scudetto, dopo essere retrocesse dalla massima competizione europea hanno avuto la meglio sulle polacche del Budowlani Lodz e nel derby contro il Targoviste. Il primo atto di una sfida che vedrà la sua conclusione a Palazzo Wanny mercoledì 12 aprile alle ore 20.30.

LE PAROLE DEL TECNICO MASSIMO BARBOLINI-

« L'Alba Blaj è una squadra per più di metà composta da atlete straniere. Sono una società con grande esperienza europea: nel 2018 sono arrivati fino alla finale di CEV Champions League e qualche anno fa hanno giocato anche la finale di CEV Cup, per cui è una squadra che è abituata ad arrivare a questi appuntamenti. Penso che sarà un impegno difficile, soprattutto sulle due partite dovremo stare molto attenti. Dovremo fare attenzione a non concedere niente, del resto in questo torneo abbiamo imparato che, tra sfide d'andata e di ritorno, non si deve lasciare un punto o un set per strada, perchè possono risultare determinanti per il risultato finale. Sono sicuro che approcceremo l'incontro con questa consapevolezza, sapendo che sarà una sfida difficile. Loro soprattutto in casa giocano molto bene, hanno messo in difficoltà tante rivali. Siamo pronti per affrontare una partita complicata ».



CEV CUP FINALE - ANDATA-

CS Voley Alba Blaj - Savino Del Bene Scandicci 05/04 - ore 18.00