Cev Cup: Scandicci a due set dal trionfo

FIRENZE- Per la Savino Del Bene Scandicci è arrivato il momento di raccogliere i frutti dello splendido cammino europeo nel quale ha collezionati dieci successi in undici partite. Un cammino iniziato quest'anno con il Galatasaray, e proseguito con Mladost Zagreb, Palmberg Schwein, SC Potsdam e THY ?stanbul, in un percorso fatto di 32 set vinti e 978 punti segnati. Nel mezzo, anche il secondo posto raggiunto in campionato, per una stagione che potrebbe rivelarsi storica per la squadra guidata da coach Barbolini. Che però ci tiene a mantenere i piedi per terra, cercando di affrontare la partita contro le ragazze di coach Ljubi?i? con lo stesso spirito visto nella gara d'andata.