Wevza: per Novara seconda vittoria contro il Terville Florange

NOVARA - L'Igor Gorgonzola Novara viaggia spedita verso la qualificazione alla Challenge Cup. Nella seconda partita della Wevza Cup , che si sta giocando in questi giorni al Pala Igor, la squadra di Bernardi ha superato con un largo 3-0 (25-19, 25-13, 25-19) le francesi del Terville Florange ed attende ora la decisiva sfida di domani (ore 20.00) contro le tedesche del Vilsbiburg, con le quali condivide la testa della classifica con due vittorie in altrettanti incontri.

Igor in campo contro le francesi con Akimova opposta a Bartolucci, Chirichella e Bonifacio centrali, Bosetti e Buijs schiacciatrici e De Nardi libero; Terville Florange con Kalt in regia e Lindgren in diagonale, Kulikova e Sidibe al centro, Szucs e Kosonen in banda e Sanchez libero.

Due ace di Akimova per il primo break azzurro (3-0) ed è ancora l’opposta novarese a firmare in diagonale l’8-2, mentre un pallonetto di Bonifacio mantiene le distanze a metà parziale sul 13-6; non cambia l’inerzia del set, Bosetti in diagonale fa 16-9 e due punti di Akimova avvicinano il traguardo (19-11) mentre Bernardi ferma sul nascere il tentativo di rimonta ospite (19-14) chiamando il suo primo timeout del torneo. Bonifacio alterna attacco (21-15) e servizio vincente (22-15), Kosonen tiene in gioco le sue con l’ace del 24-19 ma al secondo tentativo è Akimova a chiudere la frazione con il maniout del 25-19.

Si riparte punto a punto (5-4, maniout di Bosetti) ma l’ace di Bonifacio scava il primo solco (7-4) e poco dopo le azzurre scappano sul 14-9, costringendo il tecnico francese al timeout. Novara mantiene le distanze (16-11) e poi piazza il break con due muri di Bonifacio che valgono il +9 sul 20-11, anticamera al 25-13 (ace di Akimova) che chiude il parziale con Guidi e Del Freo in sestetto tra le azzurre.

Bartolucci a rete scava subito il solco in avvio di terzo set (5-2) ma le francesi rientrano 7-6 con una doppietta di Buijs (prima a segno in attacco, poi a muro) che vale il nuovo allungo sul 10-7. Le ospiti si affidano al servizio di Kalt (ace, 11-10) per l’ultimo assalto, poi sul turno in battuta di Buijs (ace, 13-10) Novara si porta sul +6 (16-10) che consente a Bernardi di cambiare un po’ il sestetto, inserendo di nuovo Del Freo e Guidi e regalando a Cantoni l’esordio con la prima squadra azzurra. Akimova mantiene le distanze sul 20-14, poco dopo è una fast di Chirichella a sigillare il 3-0 sul 25-19.

I PROTAGONISTI-

Valentina Bartolucci (Igor Gorgonzola Novara)- « Abbiamo disputato una buona partita, credo in crescita rispetto alla prima di ieri, e abbiamo ottenuto quello che volevamo, cioè una vittoria piena. Ci prepariamo alla partita di domani, decisiva, con la consapevolezza di poter fare bene e con la voglia di ottenere un risultato importante per noi e per il club ».

Martina Cantoni (Igor Gorgonzola Novara)- « Per me è stato un esordio speciale, perché ho potuto vivere la mia prima volta con questa maglia in un palazzetto che per anni ho frequentato da tifosa. Poter giocare fianco a fianco con le atlete cui fino a pochi anni fa chiedevo autografi e foto è stato speciale, soprattutto sono felice di aver potuto celebrare questa prima volta con un successo ».

IL TABELLINO-

IGOR GORGONZOLA NOVARA – TERVILLE FLORANGE OC 3-0 (25-19, 25-13, 25-19)

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Szakmary ne, Cantoni, Guidi, Bartolucci 4, De Nardi (L), Buijs 11, Bosetti 6, Chirichella 8, Del Freo, Bonifacio 9, Durul ne, Akimova 20. All. Bernardi.

TERVILLE FLORANGE OC: Sidibe 2, Louessard, Sanchez (L), Kosonen 5, Lindgren 4, Perez-Rosas 2, Baklouti (L) ne, Herbin-Baker ne, Kalt 2, Dia 2, Ovanesian ne, Kulikova 6, Taofifenua 2, Szucs 10. All. Pitou.