Conegliano brinda ancora in Supercoppa

LIVORNO- La Prosecco DOC Imoco Volley continua a dominare la scena italiana del volley femminile e conquista a Livorno la sua settima Supercoppa Italiana battendo in un PalaModigliani gremito da oltre 8000 spettatori la grande rivale Allianz Milano. E’ il 21° trofeo della storia gialloblù che conferma una supremazia in campo nazionale che per Conegliano dura dal febbraio del 2019. Dopo quel ko nella finale di Coppa Italia a Verona, solo vittorie per la Prosecco DOC Imoco nelle manifestazioni nazionali!

Il sestetto di coach Santarelli sospinto in terra livornese da oltre 300 tifosi vede l’assenza dell’ultima ora di Marina Lubian (problema alla spalla destra) quindi in campo Wolosz palleggiatrice con Haak opposta, centrali le azzurre Squarcini e Fahr, schiacciatrici le americane Robinson Cook e Plummer, libero Moki De Gennaro. L’Allianz di coach Marco Gaspari (ex) parte con Orro in diagonale con l’ex Paola Egonu, centrali Rettke e Candi, schiacciatrici Sylla (altra ex) e Bajema, libero Parrochiale.

L’inizio partita è molto equilibrato con le squadre in fase di studio: 5-5. L’Allianz si affida alle bordate di Egonu, poi il muro di Sylla regala il primo minibreak alle lombarde (5-7), ma Haak accorcia. Milano insiste, doppietta muro-ace di Candi per l’8-11, Wolosz si affida a Fahr e Squarcini per attaccare dal centro con profitto, poi Plummer e Haak fanno andare il braccio e le Pantere agganciano (11-11). Egonu ci prova con l’ace, ma risponde Haak (12-13) mentre il match si alza di livello e le azioni si allungano. Capitan Wolosz varia il gioco e mostra tutta la sua classe, stavolta è Kelsey Robinson Cook protagonista con due punti in fila per il primo vantaggio gialoblù: 14-13. Entra Cazaute Sylla va a segno di…gomito per il 14-15, Altro break milanese con Candi (15-17), Prosecco DOC Imoco che deve di nuovo rincorrere, ma con la difesa e i colpi di Plummer è di nuovo pareggio: 18-18. Si va ad elastico, Haak sbaglia (18.20) e time out di coach Santarelli. Bella Haak (8 punti nel set) risponde due volte a Paola Egonu (11) in un duello stellare (20-21), poi arriva Fahr per l’ennesimo pareggio (muro) a quota 21. Inizia lo sprint finale, Egonu spara fuori, time out di coach Gaspari con Conegliano avanti 22-21. E’ un testa a testa vibrante, Egonu è scatenata, due punti e l’Allianz sorpassa (23-24). Fahr (4 punti e 2 muri nel set) annulla il set point con un gran primo tempo, poi Egonu sbaglia la parallela e alla prima occasione le Pantere con cinismo vanno a segno con Haak e conquistano il primo set 26-24.

Dopo l’esultanza sfrenata dei 300 tifosi gialloblù si riparte e l’Allianz prova subito a riprendere fiducia grazie a un paio di “gratuiti” delle Pantere, poi i punti delle ex (Sylla ed Egonu) lanciano al +3 le lombarde (3-6). Come nel primo set De Gennaro e compagne devono rincorrere, ma proprio Moki indica la strada conle sue difese, Haak pareggia a quota 7, poi sorpassa con l’aiuto del nastro, 8-7. Si vede anche Fede Squarcini, Wolosz la invita due volte al primo tempo vincente, dall’altra parte la imita Candi e si resta appaiati: 10-10. L’Allianz ci prova ancora con Sylla e il muro per il +3 (12-15). Time out di coach Santarelli. Dopo un’azione lunghissima, Fahr accorcia, ma Orro e compagne stavolta non mollano la preda e incrementano saldo il vantaggio (14-18). Entrano De Kruijf e Gennari. L’olandese va subito a segno in fast, ma Egonu (5 nel set, come Haak) sigla il muro del 15-20 che spiana la strada alla squadra di coach Gaspari. Entra anche Bardaro in seconda linea. La Prosecco DOC Imoco però non è squadra che si arrende facilmente, Asia Wolosz piazza l’ace che dà speranza ai supporters delle Pantere (18-21). Giochi riaperti con l’errore di Egonu dopo un’azione infinita (20-22). Bajema dopo un’altro rally da batticuore sigla il nuovo +3 per Milano, ma dopo il punto di Fahr c’è Orro che va a segno di prima su un punto molto contestato (21-24). Chiude Candi il 21-25. 1-1.

Partenza sprint per la Prosecco DOC Imoco nel terzo set (5-2), poi 7-3 dopo una bella difesa di un’ottima Fahr e il punto di Robinson Cook, a secco nel secondo set. L’Allianz non ci sta e la partita si riequilibra dopo l’ace di Rettke e il muro di Candi (7-6). Esce Sylla per un problema fisico, dentro Cazaute. Ogni scambio è un’odissea, le Pantere anche se a fatica tengono la testa avanti giocando con grinta ogni pallone (11-10). La difesa di Parrocchiale e compagne costringe Conegliano ad avere pazienza, finchè Bella Haak scatena il braccio per il 12-10. Sale in cattedra la “Regina del Nord, tre punti in fila di una Haak sempre più “on fire” regalano il nuovo +3 (15-12), poi c’è anche il muro della fuoriclasse svedese. Nel frattempo è entrata Malual per Egonu, la giovane opposta va a segno, poi ace di Rettke (6 punti nel set) per il -2 16-14. Ma ancora Haak trascina le Pantere a suon di sassate dalla seconda linea (20-16). Rientra Egonu, ma una scintillante Fahr tiene avanti Conegliano (21-18). Non è finita, Bajema in contrattacco sigla il -1 (21-20), ma Haak è scatenata (10 punti nel set con il 60% in attacco!) ed è di nuovo +2. Sul 23-21 dopo un bel colpo di Robincon Cook (4 punti nel set) dentro la coppia Gennari-De Kruijf. Sul 24-22 errore di Haak al servizio, al secondo set point “Bella” va a segno magistralmente imbeccata da Wolosz: 25-23 e Conegliano sorpassa.

Nel quarto parziale le Pantere della Prosecco DOC Imoco dopo un lungo momento di equilibrio provano l’allungo con l’ace di Squarcini (11-9), ma la Vero Volley Milano mostra tutta la sua forza e pareggia con un’ottima Rettke, sempre velenosa al servizio (14-14). Un muro di Fahr riporta avanti le Pantere, ma c’è da soffrire. Coach Santarelli mischia le carte attingendo alla profondità della sua panchina, dentro Khalia Lanier, poi “The Queen” De Kruijf per Squarcini. L’americana va subito a segno, poi Haak con un siluto in battuta riporta Conegliano a +2 (17-15) in un match sempre sul filo del rasoio. Lanier sfrutta la sua freschezza e va ancora a segno in pallonetto, la Prosecco DOC Imoco non sbaglia più nulla e con le bordate di Haak, le difese di De Gennaro, i colpi vincenti di Gennari lanciate da Wolosz, magica direttrice d’orchestra, si avvia verso il traguardo (23-19). Chiude l’ace di Sarah Fahr per il 25-20 che manda in visibilio la Prosecco DOC Imoco per la conquista della settima Supercoppa! Le Pantere sono ancora sul trono!

IL TABELLINO-

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO – ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO 3-1 (26-24 21-25 25-23 25-20)

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Squarcini 6, Wolosz 4, Plummer 6, Fahr 14, Haak 25, Robinson-cook 8, De Gennaro (L), De Kruijf 2, Lanier 2, Gennari 1, Bardaro. Non entrate: Bugg, Piani, Lubian (L). All. Santarelli.

ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO: Bajema 7, Rettke 11, Orro 3, Sylla 8, Candi 8, Egonu 21, Parrocchiale (L), Cazaute 3, Heyrman 2, Malual 1, Daalderop 1. Non entrate: Prandi, Folie, Piciocchi (L). All. Gaspari.

ARBITRI: Cerra, Goitre.

Durata set: 33′, 29′, 30′, 26′; Tot: 118′.