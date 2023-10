Supercoppa, a Biella in campo per il primo trofeo della stagione

BIELLA- Terminato a Biella il count down per la 28a edizione della Supercoppa Maschile . Domani si scende in campo al Biella Forum per le semifinali (ore 17.00 Trento-Perugia, ore 20.30 Piacenza-Civitanova) mentre mercoledì 1 novembre, alle 17.00, si giocherà la finalissima. Per tutti i match sono previste le dirette Rai Sport e i live streaming VBTV.

Tre le gare in programma, quindi, nell’impianto piemontese da 5000 posti. Un’altra vetrina indimenticabile per il volley piemontese con l’evento targato Lega Pallavolo Serie A in collaborazione con la Regione Piemonte, il Comune di Biella, il Comitato Regionale FIPAV Piemonte e il Comitato Territoriale Ticino Sesia Tanaro e la Scuola di Pallavolo Biellese. Quattro squadre qualificate in base ai risultati dell’ultimo torneo di SuperLega Credem Banca inseguiranno il trofeo. Alle 17.30 di martedì i campioni d’Italia dell’Itas Trentino scenderanno in campo contro la Sir Susa Vim Perugia, squadra che ha totalizzato più punti nella passata Regular Season, mentre a seguire, alle 20.30, la Gas Sales Bluenergy Piacenza, forte del trionfo in Del Monte® Coppa Italia, si misurerà contro la Cucine Lube Civitanova, finalista dei Play Off Scudetto 2022/23. Dopo la Finale di Champions League 2023 a Torino, il Piemonte rinnova il feeling con il grande volley portando sullo stesso taraflex degli assi a livello mondiale. Tre delle quattro antagoniste si presentano al via con un nuovo head coach, solo la Lube ha confermato il proprio allenatore alle redini della squadra.

Nella passata stagione L’Itas Trentino ha chiuso le manifestazioni della Lega Volley in festa per il tricolore e sogna di ripartire allo stesso modo in una kermesse vinta già nel 2011, nel 2012 e nel 2021, ma nel remake della Semifinale 2022 trova i campioni uscenti di Supercoppa. La Sir Susa Vim Perugia, ne ha collezionate quattro in bacheca (2017, 2018, 2019 e 2022) e sogna il pokerissimo per iniziare nel migliore dei modi una stagione ambiziosa. In Regular Season i campioni d’Italia uscenti sono imbattuti dopo due maratone vincenti al tie break, mentre i Block Devils marciano a punteggio pieno e, insieme a Piacenza, guardano tutte le rivali dall’alto.

La Gas Sales Bluenergy Piacenza, attualmente in testa alla SuperLega a punteggio pieno insieme a Perugia, partecipa per la prima volta alla competizione con entusiasmo e con tanta voglia di bissare la due giorni perfetta di Coppa Italia 2023. Dall’altra parte della rete c’è la formazione finalista della passata stagione. Dopo la sconfitta al tie break nell’ultima edizione, la Cucine Lube Civitanova insegue a Biella la sua quinta Del Monte® Supercoppa con l’intenzione di interrompere il lungo digiuno dopo i trionfi andati in scena nelle edizioni 2006, 2008, 2012 e 2014. Dopo una prova senz’anima con Monza, nel secondo turno a Padova hanno immagazzinato i primi 3 punti con una performance convincente.

Il programma-

Semifinali – Del Monte® Supercoppa



Martedì 31 ottobre 2023, ore 17.30



Itas Trentino – Sir Susa Vim Perugia



Martedì 31 ottobre 2023, ore 20.30



Gas Sales Bluenergy Piacenza – Cucine Lube Civitanova

Finale – Del Monte® Supercoppa



Mercoledì 1 novembre 2023, ore 17.00