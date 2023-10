Supercoppa: Civitanova spazza via Piacenza e conquista la finale

BIELLA -La Cucine Lube Civitanova vola in finale. Nella seconda Semifinale di Del Monte® Supercoppa 2023 la squadra di Blengini,supera la Gas Sales Bluenergy Piacenza con il massimo scarto 3-0 (22-25, 16-25, 18-25) in virtù di una prestazione impeccabile senza lasciare alcuna possibilità agli uomini di Anastasi che si sono espressi nettamente al di sotto delle proprie possibilità. Domani alle 17 la squadra di Blengini affronterà Perugia che nel pomeriggio ha eliminato Trento . Per uno scherzo del calendario le due contendenti si ritroveranno di fronte, domenica alle 18.30 in campionato.

Eloquente il 65% in attacco dei cucinieri contro il 49% dei rivali e gli 8 muri vincenti a 2. Mattatore il top scorer Alex Nikolov con 17 punti e il 93%. Prezioso al servizio di Adis Lagumdzija nel secondo set, invalicabile Fabio Balaso, ma il contributo è di tutti. Tra gli ospiti in doppia cifra Simon (13).

Marchigiani schierati con De Cecco al palleggio e Lagumdzija finalizzatore, Chinenyeze e Diamantini al centro, Nikolov e Zaytsev laterali, Balaso libero. Emiliani in campo con Brizard in cabina di regia e Romanò opposto, al centro gli ex biancorossi Simon e Ricci, sulla banda altri due ex, Leal e Lucarelli, libero Scanferla. Marchigiani schierati con De Cecco al palleggio e Lagumdzija finalizzatore, Chinenyeze e Diamantini al centro, Nikolov e Zaytsev laterali, Balaso libero.

In avvio Simon spezza l’equilibrio con due ace di fila per il 9-6 piacentino, ma la Lube non si scompone, rosicchia punti e acciuffa il pari con Nikolov a muro (12-12) per poi mettere il naso avanti con Lagumdzija (14-15). Si lotta punto a punto e Piacenza torna avanti col diagonale di Lucarelli (17-16). Il braccio di ferro torna a tingersi di biancorosso con l’ace di Lagumdzija (19-20) che spinge Anastasi al time out. Sul 21-21 Blengini inserisce Yant per Nikolov e il cubano firma la pipe del +1 (22-23), seguita dal tocco di Chinenyeze (22-24). Il set si chiude sull’infrazione di Brizard (22-25). Il 74% in attacco di Civitanova (Nikolov 5 punti, Zaytsev 4, entrambi col 100%) e i 2 muri valgono il parziale.

Buono l’impatto dei cucinieri nel secondo set, con Balaso che si supera e con le giocate di Chinenyeze e Lagumdzija che valgono il +3 (5-8). Piacenza prova a risalire, ma Balaso si guadagna una standing ovation e Lagumdzija fa il resto. Tra gli emiliani entra Recine, ma il canovaccio non cambia e la Lube vola con Diamantini e Nikolov (8-14). Sul 17-11 Anastasi inserisce Gironi, ma il secondo muro di Zaytsev in pochi scambi e il muro di Chinenyeze fanno il vuoto (12-20). Nel finale imprendibili gli attacchi di Nikolov (15-24). Come nel primo set Anzani dà una mano al servizio. Il set si chiude col muro biancorosso (16-25). A fare la differenza sono i 6 muri a 0 e la costanza in attacco, che vede i cucinieri sul 65% con un immenso Nikolov (6 punti con il 100% e un ace).

Nel terzo set Recine resta in campo. Tra i due team torna l’equilibrio (11-10). Anastasi si gioca anche la carta Alonso, ma le prodezze di Balaso mettono nelle condizioni il team marchigiano di invertire l’inerzia portandosi sul +4 (12-16) dopo un errore dei rivali. La giocata di un Diamantini determinatissimo e il successivo ace di Nikolov si concretizzano nell’allungo (15-21). De Cecco in formato de luxe si concede l’attacco vincente che infiamma il Biella Forum (16-22). Il match si chiude con il muro di Chinenyeze (18-25).

I PROTAGONISTI-

Gianlorenzo Blengini (Allenatore Cucine Lube Civitanova)- « Abbiamo giocato una partita molto pulita, ordinata, e soprattutto tutti l’abbiamo giocata con la giusta concentrazione. I ragazzi sono stati molto bravi a rimanere attaccati al match quando magari si poteva perdere un po’ della necessaria attenzione, ma soprattutto sono stati bravi a interpretarla nella maniera giusta all’inizio. Non scordiamoci infatti che nel primo set eravamo 22 pari. La finale con Perugia? E’ una partita che vogliamo onorare giocando una pallavolo che sia in linea con la fatica e il sacrificio che ci hanno accompagnato l’anno scorso, quando ci siamo guadagnati la qualificazione a questa competizione. Trattandosi di una finale dico che è bello esserci, ma naturalmente non è abbastanza ».

Andrea Anastasi (Allenatore Gas Sales Piacenza)- « Non siamo riusciti a competere sia tecnicamente che fisicamente, abbiamo retto nel primo set e poi siamo crollati. Non sono preoccupato, sapevo che poteva capitare una cosa del genere dopo solo 48 ore della gara con Milano non siamo riusciti a recuperare. Non siamo ancora pronti e troppi giocatori sono stanchi o fisicamente, la Lube ha giocato meglio di noi e ha vinto. Dobbiamo stare calmi e continuare il nostro percorso di crescita ».

IL TABELLINO-

CUCINE LUBE CIVITANOVA-GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 3-0 (25-22, 25-16, 25-18)

CUCINE LUBE CIVITANOVA: De Cecco 1, Zaytsev 9, Chinenyeze 7, Lagumdzija 9, Nikolov 17, Diamantini 6, Bisotto (L), Balaso (L), Anzani 0, Larizza 0, Yant Herrera 1. N.E. Thelle, Motzo, Bottolo. All. Blengini.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Brizard 0, Santos De Souza 7, Ricci 2, Romanò 3, Leal 3, Simon 13, Hoffer (L), Recine 5, Gironi 7, Alonso 0, Scanferla (L), Andringa 0. N.E. Caneschi, Dias. All. Anastasi.

ARBITRI: Vagni, Cappello.

Durata set: 27′, 25′, 26′; tot: 78′.