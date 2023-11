Chieri pronta per l'esordio in Cev Cup

FRIGURGO (SVIZZERA)- C’è tutta l’emozione della prima volta in casa Reale Mutua Fenera Chieri ’76 in vista del debutto nella Coppa CEV in programma domani, martedì 7 novembre (ore 20) al Salle Omnisport St. Léonard di Friburgo contro la formazione svizzera del FKB Power Cats Dudingen.

Si tratta di una novità assoluta per le biancoblù allenate da Giulio Cesare Bregoli, qualificate per la prima volta alla Coppa CEV grazie al quarto posto nello scorso campionato, dopo aver vinto anche la CEV Challenge Cup 2022/2023.

Seconda manifestazione europea in ordine di importanza dopo la Champions’ League, l’odierna Coppa CEV è la diretta discendente di quella Top Team Cup che la Pallavolo Chieri di Giovanni Guidetti conquistò nel 2005. La detentrice uscente del trofeo è Scandicci.

Le parole di Madison Kingdon-

«Finora penso che la stagione sia andata bene – sottolinea la schiacciatrice statunitense della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Partita dopo partita stiamo migliorando, costruendo connessioni migliori come squadra e trovando ritmo man mano che procediamo. Abbiamo molto talento in tutti gli aspetti del gioco ma penso che possiamo migliorare solo limitando i nostri errori».

Già veterana delle competizioni europee avendo gareggiato negli ultimi quattro anni con la Turkish Airlines sia in Champions, sia in Challenge, sia per due volte in Coppa CEV, alla vigilia della gara col Dudingen Madison Kingdon spiega che

«Sono molto emozionata per il debutto con la nostra squadra. È la prima volta che il Chieri 76 gioca in Coppa CEV ed è un grande passo quindi spero che faremo un ottimo lavoro nel rappresentare il club. Dudigen sembra una squadra solida, ma credo che saremo preparate per questo. E come ho detto prima, stiamo migliorando in ogni partita, quindi spero che continueremo a basarci su tutto il buon lavoro che stiamo facendo negli allenamenti e nelle partite e forniremo domani la nostra migliore prestazione».

CEV CUP 1° TURNO-

Martedì 7 novembre ore 20.00 Friburgo

FKB Power Cats Dudingen- Reale Mutua Fenera Chieri ’76