Champions League: a Palazzo Wanny Scandicci sfida il Plovdiv

La sfida che si disputerà tra le mura di Palazzo Wanny a partire dalle ore 20.00, segnerà un momento storico per la nostra società, visto che la Savino Del Bene Volley tornerà ad affrontare una gara di Champions a 980 giorni dall’ultima volta.

Le parole del tecnico Massimo Barbolini-

« Quando si parla di Champions, anche se non si affrontano squadre di prima fascia, si parla comunque di formazioni che vanno affrontate con attenzione, soprattutto perchè giocheremo contro giocatrici che non conosciamo. Sono giocatrici che dobbiamo studiare prima e poi anche durante la partita. Sarà importante iniziare senza errori e fare bene il nostro compito ».

Le avversarie-

Il Maritza Plovdiv è un’associazione sportiva fondata nel 1921, mentre la sezione pallavolo del club è nata nel 1950, raccogliendo l’eredità della formazione operaia di una fabbrica tessile di Maritza.

Il nome Maritza deriva dal fiume che attraversa la cittadina di Plovdiv, centro abitato di oltre 335mila abitanti, capitale storica della Tracia e seconda città del paese dopo la capitale Sofia.

Nel 1957 il Maritza Plovdiv ha guadagnato per la prima volta l’accesso al massimo campionato bulgaro di pallavolo femminile. Il primo trofeo nazionale conquistato dal club è stata la Coppa di Bulgaria vinta nel 2011-2012 contro il Levski Sofia, ma è dalla stagione 2014-2015 che il club ha cominciato ad affermarsi come uno dei più forti di Bulgaria: in quell’annata infatti il Maritza Plovdiv è divenuto il primo club bulgaro a centrare il triplete, vincendo campionato, coppa e supercoppa nazionale.

Dai successi del 2014-2015 il Maritza Plovdiv non si è più fermato, conquistando altri otto campionati consecutivi assoluti e superando così il numero di campionati vinti consecutivamente, un record precedentemente appartenuto al Levski-Spartak Sofia.

Un dominio tra i confini nazionali dimostrato anche da altri sei successi in Coppa di Bulgaria, ma soprattutto da un’imbattibilità in campionato durata oltre sette anni, dal novembre 2015 al febbraio 2023, per un totale di 145 successi consecutivi.

Nel 2016 inoltre il Maritza Plovdiv è approdato per la prima volta in CEV Champions League, anche se la prima qualificazione ai gironi della più importante manifestazione continentale è arrivata solamente nella stagione successiva.

La prima vittoria nei giorni di Champions risale invece al 20 febbraio 2019, quando il Maritza Plovdiv ha battuto le francesi del Beziers in quattro set. Nella stagione successiva il club gialloblu ha sfiorato la qualificazione ai quarti di finale della più importante manifestazione continentale.

CHAMPIONS LEAGUE GIRONE B-

Mercoledì 8 novembre Ore 20.00-

Savino Del Bene Scandicci- Martiza Plovdiv