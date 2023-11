Challenge Cup:Novara ospita il Randaberg per il ritorno dei 16i

NOVARA- Torna in campo la Igor Gorgonzola Novara di Lorenzo Bernardi, che domani sera alle 20.00 ospiterà al Pala Igor le norvegesi del Randaberg nel match di ritorno dei sedicesimi di finale di Challenge Cup. Dopo il successo per 0-3 ottenuto nella partita di andata, alle azzurre sarà sufficiente un successo con qualsiasi risultato o una sconfitta al tie-break (2-3) per ottenere il passaggio del turno. In caso di successo “pieno” (0-3 o 1-3) per le norvegesi, si disputerebbe invece un golden set di spareggio a quota 15.

Le parole di Anastasiia Kapralova-

« Dobbiamo completare il lavoro iniziato nella gara di andata in Norvegia, mettere in campo la nostra pallavolo e spingere, tenendo alto il livello durante l’intero arco dell’incontro. Partiamo da un 3-0 ma non dobbiamo fare l’errore di scendere in campo pensando che sia facile e al contrario dobbiamo mantenere la concentrazione. La mia prima stagione in Italia? Fin qui mi piace davvero tutto: il modo in cui ci si allena, il livello di gioco, l’organizzazione del club e poi anche l’aspetto umano e culturale. Ho la fortuna di poter imparare da atlete più esperte e da un ottimo allenatore e staff tecnico, in questo modo percepisco di poter migliorare ogni giorno. Per il resto, direi che mi sono adattata in fretta alla vita, soprattutto al cibo, che adoro ».

CHALLENGE CUP-

Mercoledì 15 novembre 2023 Ore 20.00

Ritorno 16i di finale

Igor Gorgonzola Novara- Randaberg

Andata: Igor Gorgonzola Novara- Randaberg 0-3 (16-25, 16-25, 16-25)