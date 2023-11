ROMA- Gli appassionati di pallavolo potranno seguire su DAZN in diretta tutte le partite della CEV Champions League di volley e di tutte le competizioni per club maschili e femminili della stagione 2023/2024, grazie all'accordo concluso con Infront detentore dei diritti CEV. L’accordo, al via dal 22 novembre, comprende, oltre alla CEV Champions League di volley in esclusiva, anche le migliori partite di CEV Cup e della Challenge Cup.