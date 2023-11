Champions League: I Campioni d'Italia di Trento sfidano Lubiana

TRENTO- La Trentino Itas , con lo scudetto di Campione d'Italia sul petto, all'esordio nella Pool B di Champions League. Domani, giovedì 23 novembre, la squadra di Fabio Soli, scenderà in campo alle 20.30 all ' ilT quotidiano Arena per il primo turno della fase a gironi della più importante rassegna continentale per club, che Trentino Volley disputerà per la tredicesima volta (la quinta consecutiva) nella propria storia. I gialloblù debutteranno di fronte al proprio pubblico, affrontando gli sloveni dell’ACH Volley Ljubljana.

La Trentino Itas si riaffaccia sulla ribalta europea con i gradi di Campione d’Italia in carica e capolista solitaria della SuperLega nel bel mezzo di un periodo che sino ai primi di dicembre la vedrà scendere in campo ogni tre giorni.

I gialloblù si presenteranno all’appuntamento al completo; il match segnerà il debutto in CEV Champions League per due giocatori della rosa: il regista Acquarone e lo schiacciatore Magalini. Ex di turno il centrale sloveno Jan Kozamernik, che Trentino Volley prelevò proprio dal Lubiana nell’estate del 2017.



LA STORIA DI TRENTINO VOLLEY NELLE COPPE EUROPEE-

Per Trentino Volley prende il via la tredicesima partecipazione di sempre al massimo torneo continentale per Club, la diciottesima in una competizione europea tenendo conto anche delle quattro in CEV Cup (2005, 2015, 2017, 2019, con una vittoria proprio relativa all’ultima edizione) e di una in Top Teams Cup (2005). L’album dei ricordi legato alla CEV Champions League è ricco di pagine importanti: la prima è riferita alla serata del 5 aprile 2009 a Praga, quando opposta all’Iraklis Thessaloniki la formazione gialloblù si impose per 3-1, conquistando il titolo dopo aver superato in semifinale Macerata nel derby tricolore e concluso il torneo con un percorso netto (12 vittorie su 12 incontri disputati); la seconda invece è riferita al 2 maggio 2010 e al successo nettissimo sulla Dinamo Mosca all’Atlas Arena di Lodz mentre la terza, assolutamente indimenticabile, è legata al 27 marzo 2011 e al 3-1 imposto in finale al Kazan presso il PalaOnda di Bolzano. Dopo quella in Alto Adige, Trentino Volley ha avuto l’occasione di giocare altre tre Finali del torneo: a Cracovia il 17 aprile 2016, il primo maggio 2021 a Verona ed il 22 maggio scorso a Lubiana, ottenendo in tutti i casi il secondo posto; in archivio anche un terzo posto, relativo all’edizione 2012. In totale le partite giocate nelle coppe europee da Trentino Volley sono 163 gare ufficiali: il bilancio è di 129 vittorie (66 a Trento, 63 in trasferta) e 34 sconfitte (28 in Champions League, 5 in CEV e 1 in Top Teams Cup). In Champions League il rendimento è ancora più confortante, visto che i successi sono 95 in 123 gare disputate. L’esordio nella manifestazione ha quasi sempre detto bene ai colori trentini: 11 vittorie in 12 debutti; unico ko nell’edizione 2022 (sconfitta in tre set a Perugia il 2 dicembre 2021).



GLI AVVERSARI-

Quella che si apre a Trento per l’ACH Volley Ljubljana, Società originaria di Bled, sarà la quindicesima partecipazione alla Champions League nelle ultime sedici stagioni. Nel recente passato solo nell’annata 2021/22 non vi prese parte, disputando la Challenge Cup (conclusa in semifinale). Nella passata edizione del massimo trofeo continentale si fermò alla fase a gironi (secondo posto nella Pool E dietro Perugia), passando poi in CEV Cup dove venne eliminata da Modena ai quarti di finale. La bacheca del club arancioblù conta ben diciannove titoli nazionali, quattordici coppe di Slovenia, tredici titoli Mevza (il trofeo internazionale mitteleuropeo) ed una Top Teams Cup, conquistata nel 2007 battendo in finale proprio Modena al PalaPanini. Il miglior risultato ottenuto in Champions League resta invece quello della stagione 2009/2010, dove centrò l’accesso alla Final Four, classificandosi quarta. Nella scorsa stagione ha vinto campionato nazionale e Mevza Cup, ragion per cui ha deciso di continuare nella strada intrapresa con la gestione tecnica del confermato allenatore Radovan Ga?i?. Il tecnico, che aveva guidato la squadra anche fra il 2006 e 2009, può contare su grandi protagonisti della precedente annata come gli schiacciatori Šket (ex Modena e Molfetta) e Šen, l’opposto Gjorgiev, i centrali Videcnik e Koncilja, il libero Kovacic (ex Ravenna) ed il palleggiatore Mejal. Nel campionato sloveno, dopo nove giornate, Lubiana si trova attualmente al secondo posto in classifica con otto vittorie ed un punto di ritardo dalla capolista Calcit. Nell’ultimo turno ha vinto 3-0 a Novo Mesto contro i locali del Krka.

DEBUTTO INTERNO CONTRO LUBIANA COME… LA PRIMA VOLTA-

Il match di apertura dell’edizione 2024 di CEV Champions League offrirà l'occasione per un tuffo nel passato agli appassionati di lungo corso di Trentino Volley. Il Club di via Trener fece il suo debutto assoluto nella massima manifestazione continentale il 4 novembre 2008 affrontando proprio in casa la formazione slovena dell’ACH Volley Bled (ora Lubiana). Fu un esordio particolarmente fortunato, perché in quell’occasione arrivò un netto successo in tre set (25-17, 25-18, 25-20). Dopo quella partita le due formazioni non si sono mai più sfidate in Trentino: torneranno a farlo quindi proprio giovedì.



I PRECEDENTI-

Nel corso della sua lunga campagna europea Trentino Volley ha affrontato solo tre volte l’ACH Volley Ljubljana. Due di queste nell’edizione 2009 di CEV Champions League (la prima assoluta a cui prese parte): dopo il già citato 3-0 a Trento del 4 novembre 2008, c’è stato spazio anche per il 3-1 in Slovenia del 21 gennaio 2009 (parziali di 17-25, 25-23, 20-25, 23-25). Sempre per 3-1 il successo nella semifinale dell’edizione successiva, giocata l’1 maggio 2010 a Lodz (Polonia) e chiusa con parziali di (25-13, 23-25, 25-21, 25-17).



Pool B-



Giovedì 23 novembre 2023, ore 20.30



Trentino Itas - ACH Volley Ljubljana (SLO) Arbitri: Marie-Catherine Boulanger, Bogdan Laurentiu Stoica