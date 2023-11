Challenge Cup: Monza vola a Lisbona per l'andata dei 16i

La formazione brianzola si è qualificata alla CEV Challenge Cup grazie alla vittoria nel Play Off 5° Posto della scorsa stagione, valido appunto per l’accesso alla coppa.



Per la Vero Volley non si tratta della prima esperienza nella terza manifestazione continentale in ordine di importanza, la seconda dopo quella vissuta nel 2019. Monza punta subito al sorriso contro i lusitani per indirizzare sui giusti binari la qualificazione al turno successivo. Sorridere nel primo match sarebbe certamente importante in vista della sfida di ritorno, fissata in Brianza, mercoledì 29 novembre. La sconfitta a Trento di domenica pomeriggio, al termine del quarto set, non ha inficiato il morale dei brianzoli, sempre al quarto posto nella SuperLega Credem Banca, un punto dietro Piacenza. Per i lombardi, che domenica sfideranno proprio gli emiliani nel posticipo serale, c’è quindi voglia di tornare alla vittoria, appoggiandosi alle fiammate di uno straordinario Szwarc (miglior realizzatore dei suoi al momento, seppur di un solo punto – 86 a 85 – sul giapponese Ran Takahashi) e alla coralità di squadra, emersa in maniera determinante nelle ultime gare giocate.

Le parole del tecnico Massimo Eccheli-

« E’ una manifestazione a cui teniamo molto, come abbiamo sempre detto, quindi puntiamo a far bene sin da subito. Sappiamo che lo Sporting Lisbona è una squadra con dei valori: non sarà facile visto che i debutti son sempre delle gare delicate. Siamo carichi, abbiamo voglia di scendere in campo. E’ difficile dare un giudizio lineare e corretto della partita disputata a Trento, perché penso siamo stati molto penalizzati dagli arbitri, ed è la prima volta che in tanti anni parlo di un argomento del genere. Credo che la squadra abbia fatto una partita incredibile, senza mai mollare, per cercare di vincere anche a Trento. Purtroppo nel terzo set siamo stati condizionati da quanto detto in precedenza e poi, nel complesso, siamo stati un pochino meno efficaci di loro nei momenti topici del set ».



CEV Challenge Cup 2024- 16th di Finale



Giovedì 23 novembre 2023, ore 20.30



Mint Vero Volley Monza – Sporting CP Lisboa (POR) Arbitri: Ismail Yildirim, Ilja Minins