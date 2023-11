Challenge Cup: Novara ad Atene per sfidare l'Olympiacos

La formazione greca, guidata in panchina dall’italiano Lorenzo Micelli e in campo dall’ex azzurra Yamila Nizetich, è tra le più prestigiose e blasonate della competizione; le biancorosse sono vice-campionesse di Grecia in carica e occupano attualmente il secondo posto in campionato con uno score di cinque vittorie e due sconfitte nelle sette gare disputate. In Challenge Cup hanno eliminato la formazione lituana del Kaunas con un doppio 3-0 nell’unico turno disputato (a differenza di Novara, non hanno giocato il primo turno, in virtù del tabellone che proponeva loro un “bye”).

Le parole di Anna Danesi-

« Sappiamo che a questo punto della competizione si alza l’asticella, la sfida con l’Olympiacos nasconde tante insidie e dovremo essere brave a tenere alto il ritmo e il livello di gioco. Abbiamo avuto poco tempo a disposizione per prepararla ma vogliamo ottenere un risultato positivo per provare a indirizzare subito la doppia sfida. Loro hanno diverse atlete che hanno militato nel nostro campionato, gente esperta come Yamila Nizetich: sarà una bella sfida in campo ».

CHALLENGE CUP ANDATA OTTAVI DI FINALE-

Martedì 28 novembre ore 17.00 italiane (18.00 locali)

Olympiacos Pireo-Igor Gorgonzola Novara Arbitri: Salabashyan, Kaya