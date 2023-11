Champions League: Conegliano in campo a Resovia

Entrambe le squadre sono imbattute nel girone D che chiude questa settimana l’andata: nel primo turno le Pantere dell’A.Carraro Imoco hanno battuto il Beveren (Belgio) 3-0 al Palaverde, poi identico risultato a Stoccarda. Le polacche hanno vinto 3-2 in casa con Stoccarda e 3-1 in Belgio sul campo del Beveren. Oggi in campo Beveren-Stoccarda alle 20.00.

Precedenti: due precedenti con il Resovia nella Champions dello scorso anno, affrontata due volte nel girone con vittoria 3-0 al Palaverde e 3-1 in Polonia.

Le parole del tecnico Daniele Santarelli-



« Non è facile giocare a Resovia, lo ricordiamo dallo scorso anno, fu una partita difficile e lo sarà anche quella di domani. Loro sono una buona squadra con molta esperienza nelle coppe europee, hanno disputato un ottimo campionato l’anno scorso e anche quest’anno stanno andando bene con pochi cambiamenti nella rosa. Le polacche sono una squadra molto temibile, soprattutto quando giocano in casa loro e ci vorrà una partita tosta per fare risultato. Purtroppo la squadra ha qualche problema fisico tra influenze e acciacchi vari, anche se non gravi, ma facciamo un po’ fatica a dare qualità ai nostri allenamenti e questo poi si vede in partita come nell’ultima uscita di campionato dove abbiamo faticato giocando sotto il nostro standard. Domani spero di recuperare qualche pezzo perchè per vincere in Polonia ci sarà bisogno di alzare la qualità del gioco, dovremo dare il massimo e, anche se non siamo al meglio, vogliamo la vittoria per restare al vertice del girone di Champions, una manifestazione a cui teniamo tantissimo ».

CEV CHAMPIONS LEAGUE-TERZO TURNO POOL D-

Mercoledì 29 novembre Ore 20.30

Pge Rysice Rzeszów-Antonio Carraro Imoco Conegliano Arbitri: Rodriguez Michin (Spa) e Akinci (Tur)