Challenge Cup: Monza si gioca in casa la qualificazione agli ottavi

MONZA- Prova della verità per la MINT Vero Volley Monza che dopo la sofferta vittoria al tie break nella partita di andata, dovrà impegnarsi contro lo Sporting Lisbona per accedere agli ottavi di Challenge Cup. La squadra di Eccheli scenderà in campo domani, mercoledì 29 novembre alle ore 20.00, per la sfida di ritorno.