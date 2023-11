Champions League: Vakifbank-Milano super sfida della Pool A

MILANO- Sfida di quelle belle, sfida fra titani quella che andrà in scena domani alle 17.30 italiane fra le campionesse d'Europa del VakifBank Istanbul e l'Allianz Milano dell'ex Paola Egonu per la terza partita della Pool A di Champions League . Una sfida molto attesa con le ragazze di Gaspari che avranno voglia di rivalsa dopo il finale della passata stagione di Champions League, chiusa con l'eliminazione ai quarti di finale proprio per mano delle turche.

La formazione ammiraglia femminile del Consorzio, nella massima competizione continentale, è reduce dalle belle vittorie contro le serbe della Jedinstvo Stara Pazova e le francesi del Volley Mulhouse Alsace con due netti 3-0. Le milanesi dovranno giocare una partita decisa e ordinata contro le due volte campionesse in carica della CEV Champions League, avendo vinto il titolo sia nel 2021/22 che nel 2022/23.

Quattro in totale le ex della gara: tre tra le fila dell'Allianz Vero Volley Milano (Paola Egonu, Kara Bajema e Nika Daalderop) e una con il VaikifBank Istanbul (Jordan Thompson). L'opposto della nazionale americana, ha disputato una sola stagione con la maglia del Consorzio, raggiungendo la finale Scudetto e quella di Coppa Italia.

LE AVVERSARIE | VAKIFBANK ISTANBUL-

La formazione turca punta a diventare la prima squadra a vincere la CEV Champions League tre volte di seguito. Il VakifBank è anche detentore del record come squadra più vincente nella storia della competizione, con ben sei affermazioni. La compagine guidata da coach Guidetti, ha raggiunto almeno le semifinali della CEV Champions League in ciascuna delle ultime 10 stagioni (esclusa quella cancellata nel 2019/20), ottenendo nelle ultime otto apparizioni cinque vittorie e tre secondi posti.

CURIOSITA'-

Il VakifBank Istanbul ha avuto il capocannoniere assoluto della CEV Champions League in ciascuna delle ultime tre stagioni: Isabelle Haak (2020/21 e 2021/22) e Paola Egonu (2022/23).

EX-



PER VAKIFBANK ISTANBUL

Paola Egonu (Stagione 2022/23), Kara Bajema (2022/23), Nika Daalderop (2022/23)

PER ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO

Jordan Thompson (2022/23)

Le parole del tecnico Marco Gaspari-

« Ci apprestiamo ad affrontare la squadra che negli ultimi anni ha dominato in Europa e nel mondo assieme a Conegliano. Lo scorso anno hanno mostrato la loro mentalità, rimontando una gara d'andata molto negativa con il Fenerbache per poi vincere e conquistare il titolo. Hanno cambiato molto, ma sono sempre una super squadra pronta a confermarsi nella massima competizione europea. Ritroveremo con piacere Thompson e sarà un duello davvero stimolante per tutti. Nell'ultimo turno di campionato contro Roma non è stata una partita bellissima. Abbiamo faticato a trovare il nostro ritmo, soprattutto in battuta e in attacco, anche grazie all'ottimo lavoro in difesa da parte delle capitoline. Di sicuro servirà un livello di gioco molto più alto domani ».

Le parole di Alessia Orro-

« Ci aspetta una gara difficile a Istanbul. Dovremo mettere in campo tutti i nostri punti di forza, il lavoro fatto in palestra e l’atteggiamento giusto per cercare di portare a casa questa partita. Stiamo mettendo dei tasselli fondamentali come squadra e di questo sono molto felice. C’è ancora tanta strada da fare e questa partita ci mostrerà a che punto siamo del nostro cammino ».

CEV CUP TERZO TURNO POOL A-

Mercoledì 29 novembre Ore 17.30

VakifBank Istanbul-Allianz Milano Arbitri: Aleksandar Vinaliev (Bul), Igor Schimpl (Svk)