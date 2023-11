Champions League: Trento va a sfidare il Tours nella sua tana

Il match sara trasmesso in diretta DAZN.

QUI TRENTINO ITAS-

Ancora imbattuta nella SuperLega italiana e a segno giovedì scorso anche nel primo impegno del massimo torneo continentale, la formazione gialloblù va alla ricerca di un ulteriore risultato positivo per compiere un altro importante passo nella classifica del girone, in quello che è un appuntamento ostico sia dal punto di vista tecnico-tattico, sia da quello strettamente logistico. I Campioni d’Italia hanno infatti impiegato l’intera giornata di lunedì per arrivare a destinazione (undici ore di viaggio fra pullman, aereo e treno).



Il tecnico della Trentino Itas potrà contare sull’intera rosa di quattordici giocatori a sua disposizione ed utilizzerà gli allenamenti di questa sera e della mattina del giorno della partita per far prendere alla propria squadra i punti di riferimento rispetto all’impianto, molto raccolto.

GLI AVVERSARI-

Bene in Europa, più in difficoltà nel campionato nazionale. L’inizio di stagione ha sin qui riservato risultati diametralmente opposti al Tours Vb; i Campioni di Francia in carica hanno infatti faticato trovare il ritmo in Ligue A (il ko al tie break di domenica a Nantes è coinciso con la sesta sconfitta in otto gare giocate, relegando la formazione della Loira all’undicesimo posto in classifica) ma in occasione del debutto stagionale in Champions League hanno dato il meglio di loro, espugnando in quattro set Rzeszow. Il palmares del Club racconta bene come la dimensione internazionale sia molto spiccata: accanto a nove scudetti, undici Coppe di Francia e quattro Supercoppe, trovano infatti posto anche la Champions League, vinta nel 2005 ad Atene sconfiggendo in finale i greci dell’Iraklis Salonicco, e la CEV Cup vinta nel 2017, superando in finale proprio Trento al golden set. Nella massima competizione europea (a cui partecipa per la diciottesima volta nella sua storia) ha inoltre ottenuto anche un secondo posto nel 2007 e nella passata stagione è arrivata sino agli ottavi di finale, classificandosi subito dietro Civitanova nella Pool C, per poi essere eliminata dal tabellone finale dai tedeschi del Friedrichshafen. La rosa, affidata nuovamente al brasiliano Fronckowiack (sulla panchina di Vibo Valentia nel 2018), può contare su punti fermi come il palleggiatore serbo Coric e l’opposto brasiliano Aboubacar (anche lui ex Vibo) oltre ai centrali confermati Parkinson e Santos. I volti nuovi come gli schiacciatori Pothron, Mendez, Tammearu ed il libero Ramon si sono già perfettamente integrati.

LA ROSA DEL TOURS VB-

Clement Aya Dioko (s), 2. Kilian Poimmier (c), 3. Julien Faganas (o), 4. Eliot De Narda (s), 5. Leandro Nascimento Dos Santos (c), 6. Antoine Pothron (s), 7. Luca Ramon (l), 8. Alexandre Gabin (p), 9. Nicolas Marcelo Mendez (s), 10. Aboubacar Drame Neto (o), 11. Mart Tammearu (s), 12. Alexis Moris (p), 13. Julien Nachbab (s), 14. Gildas Prevert (c), 15. Bastien Scherer (l), 16. Aymeric Pelvet (s), 17. Zeljko Coric (p), 18. Thomas Furic (c), 19. Alexandre Strehlau, 20. Jakub Klajmon (c), 22. Michael Parkinson (c). Allenatore Marcelo Fronckowiak.

I PRECEDENTI-

Fra le due Società sono già sei i precedenti in archivio, numero che colloca il Tours al quinto posto nella classifica delle compagini straniere affrontate da Trentino Volley nella propria storia, dopo Kedzierzyn-Kozle (14), Mosca (9), Maaseik (9), Kazan (7) e con lo stesso dato di Berlino e Fenerbahce. Il bilancio è di 4-2 per Trento, che ha vinto per 3-0 tutti gli incontri giocati in casa (5 dicembre 2012, 2 dicembre 2015 e 12 aprile 2017) ed il primo disputato in Francia (1 novembre). Gli unici due successi dei transalpini sono datati 16 dicembre 2015 (3-2 nella gara della Pool C di Champions League), e 15 aprile 2017 (3-1 nella gara di ritorno della Finale di CEV Cup).

Le parole del tecnico Fabio Soli-

« E’ una partita già molto importante per il nostro cammino nella competizione, perché sfidiamo in trasferta una formazione dalla grande tradizione internazionale come il Tours, che nel primo turno ha dimostrato tutto il suo valore vincendo in Polonia. Questo avversario, come tutte le squadre francesi che disputano le Coppe Europee, ha caratteristiche molto precise e delineate: possiede un gioco molto veloce, che sa mettere pressione all’avversario anche grazie al proprio sistema di muro-difesa. Dovremo essere bravi a restare lucidi, avere pazienza nel rigiocare più volte l’azione, trovando energia positiva in un ambiente che sarà caldo e quindi al tempo stesso stimolante. Credo che, come già successo nel recente passato nel campionato italiano, pure questo sia un banco di prova notevole per capire a che punto siamo del nostro percorso di crescita e per misurare la nostra forza nella massima competizione internazionale in un girone che sarà apertissimo, sino all’ultimo ».

CEV CHAMPIONS LEAGUE SECONDA PARTITA POOL B-

Mercoledì 29 novembre ore 20.00 (orario italiano).

Tours Vb-Trentino Itas:Arbitri Adler, Ozan Cagi Sarikaya