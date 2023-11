Champions League: Trento vince a Tours e va in testa alla Pool B

TOURS (FRANCIA)- Prestazione senza sbavature sul campo di Tours della Trentino Itas che torna con i tre punti in tasca ed il primato solitario della Pool B. Gli uomini di Soli hanno tenuto in mano il match ed hanno concesso il terzo, dopo dura lotta alla coriacea formazione francese che alla fine si è dovuta arrendere per 1-3 (17-25, 22-25, 25-23, 19-25) sotto i colpi di uno scatenato Alessandro Michieletto che ha messo a terra 20 palloni vincenti, conditi da 5 block e 4 ace, che hanno decisamente pendere l'ago della bilancia a favore dei Campioni d'Italia.

La Trentino Itas si presenta alla Salle Robert Grenon di Tours (stipata in ogni ordine di posto) a sei anni e mezzo di distanza dall’ultima volta schierando la miglior formazione possibile: Sbertoli al palleggio, Rychlicki opposto, Michieletto e Lavia in posto 4, Kozamernik e Podrascanin al centro Laurenzano libero. I padroni di casa rispondono Coric in regia, Drame Neto opposto, Tammearu e Mendez schiacciatori, Parkinson e Dos Santos centrali, Ramon libero. L’avvio di match è promettente per i gialloblù, che sin dalle prime battute mettono pressione agli avversari che sbagliano e concedono subito il 5-2 esterno. Drame Neto si fa fermare a muro, e Trento accelera (7-3), ma poi si far riprendere (8-7) trovando a sua volta qualche errore a rete. I Campioni d’Italia ripartono senza particolari problemi, grazie all’efficacia a rete di Rychlicki (11-7) e Lavia (17-13) e poi si distendono nel finale (22-17) approfittando dell’eccessiva fallosità a rete dei transalpini. Chiude un ace dell’ottimo Kozamernik visto nel primo parziale, già sul 25-17.

Il match diventa più equilibrato nel secondo set, con il Tours che trova più continuità in fase di cambiopalla (3-3 e 6-6). Due ace consecutivo di Dos Santo offrono il primo spunto ai transalpini (8-18), ma Trento col servizio (ace di Kozamernik e Michieletto) risale la china e mette la freccia (15-14) ma solo per qualche attimo, perché poi i locali accelerano di nuovo (16-19) con Drame Neto. Soli spende un time out e alla ripresa i suoi rispondono alla grande con Michieletto e Kozamernik (altro ace per il 22-21). Il finale è tutto gialloblù: Michieletto crea un nuovo vantaggio (23-21), poi arrivano gli errori di Drame Neto e del neoentrato Prevert (in battuta) a sigillare il 2-0 (25-22).

La Trentino Itas vuole chiudere già in tre set la contesa e nel terzo parziale parte forte (4-1 e 10-7), grazie un Sbertoli molto concreto e a segno anche a muro. Michieletto e Rychlicki non sprecano nulla, cosa che invece fanno Drame Neto e Tammearu (13-10). Nel momento peggiore della sua gara, l’opposto brasiliano ex Vibo si rialza e, quasi da solo, firma i break point che portano avanti i francesi sul 16-17. Soli interrompe il gioco, ma alla ripresa la sua squadra fatica a contenere i transalpini che volano anche sul +3 (20-23). Michieletto in battuta ricostruisce il punteggio sino al 22-23, poi ci pensa Tammearu a protrarre la sfida al quarto set (23-25).

Sull’onda lunga del successo del precedente periodo, il Tours Vb parte alla grande (6-9) con il solito opposto brasiliano. Lavia non ci sta e con il suo servizio trova i punti del pareggio (9-9) e poi della successiva fuga, ben spalleggiato da Michieletto. Nella fase centrale Alessandro realizza due muri consecutivi (15-12); il Tours recupera sino al 15-15, poi ci pensa ancora il numero 5 con la battuta e l’attacco a chiudere definitivamente il discorso (18-15, 21-17 e 25-19).

I PROTAGONISTI-

Alessandro Michieletto (Trentino Itas)- « Vincere a Tours non è mai semplice e anche stasera ne è arrivata la conferma. Penso che abbiamo fatto una gran cosa nel conquistare quel quarto set, perchè sul 2-1 la situazione si era complicata molto. E' stata una bella prova di squadra, sono felice della prestazione e dei tre punti conquistati: segno evidente che siamo in crescita ».

Daniele Lavia (Trentino Itas)- « Giocare in un ambiente così caldo è bello e difficile al tempo stesso. Siamo stati bravi a risalire la china nel quarto set, perchè non era assolutamente scontato anche perchè il Tours stava giocando molto bene. Siamo rimasti sul pezzo e con la spinta della nostra battuta ci siamo aggiudicati il match in quattro set: risultato importantissimo ».

Marko Podrascanin (Trentino Itas)- « E' una bella vittoria in un campo in cui abbiamo sempre accusato problemi. Potevamo probabilmente chiuderla anche in tre set, ma credo che stasera non serva a nulla pensarci. Godiamoci la vittoria da tre punti ed il primato ».

Marcelo Fronckowiak (Allenatore Tours Vb)-« Trento è una squadra che gioca una pallavolo di alto livello e performante. Nel quarto set abbiamo provato a metterla in difficoltà come era accaduto nel precedente, ma è stata brava a trovare le giuste soluzioni tattiche per portare a casa la vittoria da tre punti. Complimenti a tutti, anche alla mia squadra per aver lottato ».

IL TABELLINO-

TOURS VB-TRENTINO ITAS 1-3 (17-25, 22-25, 25-23, 19-25)

TOURS VB: Mendez 7, Parkinson 5, Drame Neto 18, Tammearu 17, Dos Santos 6, Coric 3, Ramon (L); Fagans, Prevert, Pothron. N.e. Gabin, Scherer, Strehlau, Klajmon. All. Marcelo Fronckowiac.

TRENTINO ITAS: Podrascanin 6, Sbertoli 2, Michieletto 20, Kozamernik 11, Rychlicki 12, Lavia 10, Laurenzano (L); Cavuto, Magalini. N.e. Nelli, D’Heer, Pace, Berger, Acquarone. All. Fabio Soli.

ARBITRI: Adler di Budapest (Ungheria) e Sarikaya di Istanbul (Turchia).



DURATA SET: 25’, 31’, 29’, 24’; tot: 169’.