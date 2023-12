Champions League: Milano-Mulhouse domani all'Opiquad Arena

MONZA– Torna in campo domani l'Allianz Vero Volley Milano che, dopo la grande impresa di una settimana fa sul campo delle campionesse d'Europa in carica del VakifBank Istanbul battute per 0-3 , vuole ternersi stretto il primato della Pool A. Nella quarta partita del raggruppamento Egonu e compagne fideranno alle 20.00 le francesi del Volley Alsace Mulhouse tra le mura amiche dell'Opiquad Arena di Monza.

La formazione ammiraglia femminile del Consorzio, nella massima competizione continentale, è reduce dall'ottima vittoria in trasferta sull'ostico campo delle campionesse d'Europa in carica del VakifBank Istanbul con un secco 0-3, ottenuto in poco più di un'ora di gioco. Percorso netto al momento per la squadra di Marco Gaspari, che non ha concesso nemmeno un set nelle prime tre gare disputate - contro Stara Pazova e, appunto, Mulhouse e VakifBank Istanbul -, ponendosi al comando della Pool A con 9 punti.

L'Allianz Vero Volley Milano dovrà disputare una partita decisa e ordinata, continuando a macinare gioco come nella sfida d'andata, dove le milanesi erano state implacabili, non lasciando spazio alle francesi spingendo soprattutto in battuta e sfruttando l'ottima correlazione muro-difesa. Ex della gara Helena Cazaute: la schiacciatrice transalpina, originaria di Narbonne, ha trascorso due stagioni a cavallo tra il 2019 e il 2021 con Mulhouse, nelle quali ha vinto un campionato e una Coppa di Francia.

LE AVVERSARIE | VOLLEY MULHOUSE ALSACE-

La formazione francese è alla 24esima stagione nelle Coppe Europee e alla dodicesima partecipazione assoluta in CEV Champions League, in cui ha disputato 66 match con 14 vittorie. Nella storia della competizione, tra le squadre francesi, solo l'RC Cannes può vantare un numero maggiore di partecipazioni alla massima rassegna continentale per club (19). A discapito delle numerose partecipazioni, Mulhouse non è mai riuscita ad andare oltre la fase a gironi. La francesi non hanno mai ottenuto una vittoria contro una squadra italiana, con uno score di 21 sconfitte.

EX

Helena Cazaute a Volley Mulhouse Alsace 2019/2020, 2020/2021

CEV CHAMPIONS LEAGUE QUARTA PARTITA POOL A-

Mercoledì 6 dicembre ore 20.00

Allianz Vero Volley Milano- Volley Mulhouse Arbitri Agnieszka Michlic (Pol), Ricardo Ferreira (Por)