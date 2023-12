La Sir Sicoma Perugia a caccia del bis Mondiale

BANGALORE (INDIA)- La Sir Sicoma Perugia è pronta ad affrontare la World Club Championship che lo scorso anno vide i Block Devils salire sul tetto del Mondo. Il Mondiale per Club è in programma a Bangalore in India dal 6 dicembre, a domenica 10. La prima sfida con in campo la squadra di Lorenzetti sarà oggi alle 16.00 con i brasiliani dell’Itambè Minas.

I Block Devils hanno testato ieri l’impianto di gioco del Mondiale per Club al via oggi pomeriggio, svolgendo l’allenamento tecnico al “Koramangala Indoor Stadium Park”. Nel pomeriggio si è svolta invece la conferenza stampa di presentazione dell’evento di fronte ai media indiani e con la presenza dei capitani delle squadre presenti alla manifestazione, tra cui il capitano bianconero Wilfredo Leon. A seguire la squadra ha poi svolto una sessione di lavoro nella sala pesi messa a disposizione dall’organizzazione direttamente nell’hotel che ospita le delegazioni.

Domani si alza dunque il sipario sul Mondiale con le prime due gare tra Halkbank Ankara e Suntory Susbirds per la Pool B ed a seguire tra Itambè Minas e Ahmedabad Defenders per la Pool A, quella di Perugia.

LE PARTECIPANTI-



Oltre alla Sir Sicoma Perugia, saranno presenti alla kermesse i turchi dell’Halkbank Ankara (qualificati alla manifestazione, così come Perugia, in quanto semifinalisti della Champions League dopo la rinuncia delle due finaliste), i brasiliani del Sada Cruzeiro e dell’Itambè Minas (prima e seconda classificata dell’ultimo campionato sudamericano per club), i giapponesi del Suntory Sunbirds (vincitori del campionato asiatico per club) ed i padroni di casa indiani dell’Ahmedabad Defenders (vincitori del campionato indiano, la RuPay Prime Volleyball League). La Sir Sicoma Perugia è stata inserita nella Pool A insieme all’Itambè Minas ed all’Ahmedabad Defenders mentre nella Pool B si sfideranno l’HalkBank Ankara, il Sada Cruzeiro ed il Suntory Sunbirds.

Le parole del tecnico Angelo Lorenzetti-

« Il Minas è una squadra compatta, che ha inserito dei giovani in organico, con Isac al centro che è molto forte e con un reparto di schiacciatori molto tecnici. Per quello che abbiamo visto si fanno rispettare nel sideout perché sono molto precisi in ricezione, starà a noi cercare di offenderli lì con la nostra battuta e, quando questo non sarà possibile, lavorare al meglio e con aggressività in difesa. Per noi è l’esordio nella manifestazione e, come ho detto ai ragazzi, non sarà facile riprendere ritmo, dovremo farlo insieme vivendo bene il momento gara. I ragazzi hanno avuto un buon periodo di ambientamento qui a Bangalore, siamo in linea con le intenzioni che avevamo e siamo pronti per dare tutto ».

IL CALENDARIO – WORLD CLUB CHAMPIONSHIP 2023-

Mercoledì 6 dicembre 2023

Ore 12.30, HalkBank Ankara – Suntory Sunbirds (Pool B)

Ore 16.00, Ahmedabad Defenders – Itambè Minas (Pool A)

Giovedì 7 dicembre 2023

Ore 12.30, Sada Cruzeiro – Suntory Sunbirds (Pool B)

Ore 16.00, Sir Sicoma Perugia – Itambè Minas (Pool A)

Venerdì 8 dicembre 2023

Ore 12.30, HalkBank Ankara – Sada Cruzeiro (Pool B)

Ore 16.00, Ahmedabad Defenders – Sir Sicoma Perugia (Pool A)

Sabato 9 dicembre 2023

Ore 12.30, Prima Semifinale

Ore 16.00, Seconda Semifinale

Domenica 10 dicembre 2023

Ore 12.30, Finale 3°/4° posto

Ore 16.00, Finale 1°/2° posto