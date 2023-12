Mondiale per Club: Perugia vince la Pool A e vola in semifinale

BANGALORE (INDIA)- La Sir Susa Vim Perugia è in semifinale del Mondiale per Club . La formazione di Lorenzetti supera in tre set 3-0 (25-18, 25-18, 25-11) il facile scoglio della formazione indiana dell’Ahmedabad Defenders, vince la Pool A ed ora affronterà domani (ore 12.30) la seconda della Pool B, l’HalkBank Ankara che, nella prima gara di giornata, batte il Sada Cruzeiro e chiude al secondo posto eliminando proprio la formazione brasiliana. Partita dai mille contenuti quella contro i turchi allenata da Boban Kovac che nelle proprie file schiera tre “ex italiani”, Ngapeth, Nimir e Perrin. A seguire l’altra semifinale tra i giapponesi del Suntory Sunbirds ed i brasiliani dell’Itambè Minas. Poco da dire del match di oggi contro la formazione di casa. Netta superiorità tecnica, tattica e di gioco dei Block Devils che però sono stati bravi a tenere attenzione e concentrazione durante tutto l’arco della partita. Lorenzetti ne ha approfittato per ruotare tutti gli effettivi a disposizione. Best scorer Herrera con 17 palloni vincenti ben supportato da Plotnytskyi (9 punti) e dall’ingresso di un prezioso Held (6 punti su 7 attacchi). Appuntamento dunque a domani con Perugia a caccia di un posto in finale. Dall’altra parte della rete coach Kovac dovrebbe presentare l’americano Ma’a in regia, l’olandese ex Milano, Trento e Modena Nimir in diagonale, Matic e Ulu al centro, il francese ex Modena Ngapeth ed il canadese ex Piacenza e Verona Perrin in posto quattro e Done libero.

Appuntamento dunque a domani con Perugia a caccia di un posto in Finale. Dall’altra parte della rete coach Kovac dovrebbe presentare l’americano Ma’a in regia, l’olandese ex Milano, Trento e Modena Nimir Abdel-Aziz in diagonale, Matic e Ulu al centro, il francese ex Modena Ngapeth ed il canadese ex Piacenza e Verona Perrin in posto quattro e Done libero. La formazione turca ha già un precedente in stagione contro un club di SuperLega Credem Banca: l’Halkbank è infatti nello stesso girone (Pool C) della Gas Sales Daiko Piacenza, e nel primo turno della fase a gironi, Nimir e compagni hanno espugnato il PalaBancaSport in quattro set.

I PROTAGONISTI-

Tim Held (Sir Susa Vim Perugia)- « Stasera c’è stato un po’ di turnover soprattutto per far entrare tutti in ritmo. Abbiamo una rosa lunga e c’è bisogno del contributo di tutti. Domani ci aspetta una grande sfida. L’HalkBank ha tanti campioni di alto livello e sarà un match molto tosto. Dobbiamo arrivare in campo con le idee chiare e pronti alla sfida, sarà sicuramente una partita bellissima ».

IL TABELLINO-

SIR SUSA VIM PERUGIA – AHMEDABAD DEFENDERS 3-0 (25-18, 25-18, 25-11)

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli 1, Herrera 17, Flavio 5, Solè 4, Plotnytskyi 9, Semeniuk 5, Colaci (L.), Ropret, Candellaro 2, Held 6, Toscani (L.). N.e.: Ben Tara, Russo, Leon. All. Lorenzetti

AHMEDABAD DEFENDERS: Appavu 1, Ramaswamy 6, Rai 2, Lakshmipuram 6, Senica 3, Balwan 6, Ramamoorthy (L.), Tamilvanan (L.), Subramaniyam, Mohan, Ullah. N.e.: Sahaya, Patel, Shetty. All. Dakshinamoorthy

Arbitri: Shin Muranaka – Wim Cambre

IL CALENDARIO DI SEMIFINALI E FINALI-

Sabato 9 dicembre 2023 – Semifinali

Ore 12.30, Sir Sicoma Perugia (prima Pool A) – HalkBank Ankara (seconda Pool B)

Ore 16.00, Suntory Sunbirds (prima Pool B) – Itambè Minas (seconda Pool A)

Domenica 10 dicembre 2023 – Finali

Ore 12.30, Finale 3°/4° posto

Ore 16.00, Finale 1°/2° posto