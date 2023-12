Champions Legue: Trento va a vincere in casa dell'Asseco

La Trentino Itas si presenta in campo alla RCWS Podpromie con Sbertoli al palleggio, Rychlicki opposto, Michieletto e Lavia in posto 4, Kozamernik e Podrascanin al centro Laurenzano libero. L’Asseco Resovia deve fare a meno dell’americano Defalco (out all’ultimo per infortunio) e risponde con Drzyzga in regia, Boyer opposto, Louati e Cebulj schiacciatori, Kochanowski e Klos centrali, Zatorski libero. L’avvio di match è molto equilibrato; per trovare il primo doppio vantaggio bisogna attendere uno spunto di Michieletto, che muro Cebulj per l’11-9 e poi mette a terra la ricostruita che vale il 13-10, situazione che consiglia Medei (tecnico italiano dei locali) di interrompere il gioco. Alla ripresa però è sempre Trento a fare la voce grossa in fase di break point, ancora con Alessandro ma anche con Lavia (13-10, 15-11, 18-13 e 20-14) che vanno a segno da tutte le parti del campo. La fase finale del set è in assoluto controllo dei gialloblù, che soffrono un po’ solo la verve dei posto 4 avversari (20-23), ma che trovano comunque i cambiopalla per chiudere il discorso sul 25-21.

La Trentino Itas prova a scappare via subito anche nel secondo parziale, grazie a due ace consecutivi di Michieletto (6-3), ma questa volta i padroni di casa recuperano subito lo svantaggio e con Boyer pareggiano i conti a quota 8. L’Asseco inizia a crederci e ad ottenere con più frequenza occasioni di break point; è l’opposto francese a issare i suoi sul doppio vantaggio (13-15). Michieletto (pipe e muro) pareggia i conti a quota 18, ma poi ci pensa Cebulj a realizzare il nuovo +2 (19-21). Trento non molla pareggia i conti con Rychlicki a quota 23, annulla una palla set agli avversari e approfitta di due errori consecutivi di Louati per portarsi sul 2-0 esterno già sul 26-24.

Sull’onda dell’entusiasmo per la positiva conclusione del precedente parziale, i Campioni d’Italia partono benissimo anche nel terzo periodo (5-1), trascinati dal trio di palla alta. Boyer prova a ricomporre lo strappo sino all’8-6, ma poi Trento prende di nuovo in mano saldamente le redini del gioco con Lavia e Ryclicki (14-10 e 18-12). Il 3-0 arriva già sul 25-20 con un altro mani out di Daniele Lavia, alla fine mvp del match.

I PROTAGONISTI-

Fabio Soli (Allenatore Trentino Itas)- « A distanza di pochi giorni dalla partita con Modena ci siamo, di fatto, trovati di fronte allo stesso bivio, dopo un primo set vinto bene ed un secondo molto combattuto. Questa volta rispetto al PalaPanini c’è stata un’attenzione differente, che ci ha permesso di vincere quel secondo parziale e di incanalare bene il match per la frazione successiva. È un risultato importantissimo, che ci consente di mantenere il primato in classifica e di guardare ora al girone di ritorno con più fiducia, potendo giocare in casa due delle tre gare che ancora mancano alla fine della Pool B. Un grande applauso, quindi, alla squadra, che ha saputo fare quadrato e esaltare le cose che sa fare bene anche nei momenti di difficoltà ».

Daniele Lavia (Trentino Itas)- « E’ stata una grandissima risposta dopo la sconfitta contro Modena, oggi è arrivata una vittoria importante per la nostra Champions League in questo girone che è tanto duro e difficile contro una squadra molto forte qui in casa loro. Siamo felici del gioco che abbiamo espresso. Ora dobbiamo continuare su questa strada e si vedrà dove potremo arrivare. La stagione è lunga ma siamo soddisfatti di quanto stiamo facendo. Ora testa a Perugia ».

IL TABELLINO-

ASSECO RESOVIA RZESZOW – TRENTINO ITAS 0-3 (21-25, 24-26, 20-25)

ASSECO RESOVIA RZESZOW :Kedzierski, Bucki 1, Klos 3, Kochanowski, Staszewski, Boyer 12, Drzyzga 1, Potera, Louati 7, Zatorski (L), Cebulj 9. Non entrati Rejino, Mordyl, Szpakowski. All. Medei.

TRENTINO ITAS: D’heer , Kozamernik 4, Michieletto 10, Sbertoli 1, Rychlicki 10, Laurenzano (L), Lavia 12, Podrascanin 4. Non entrati Cavuto, Pace, Berger, Magalini, Acquarone. All. Soli Fabio.

ARBITRI: Lopes Pinto, Aro.

Durata set: 29′, 30′, 25′; tot. 85′.

MVP: Daniele Lavia (Trentino Itas)