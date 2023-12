Challenge Cup: Monza e Panathinaikos alla resa dei conti

Una sfida importante, vista la vittoria al tie-break per i monzesi all’andata, in cui il successo significherebbe l’accesso ai quarti di finale della manifestazione. I brianzoli dovranno essere bravi a gestire le energie fisiche e mentali, dopo il match giocato in casa contro Padova, domenica 17 dicembre valido per la decima giornata di SuperLega Credem Banca. Il successo contro gli euganei ha permesso alla MINT di consolidare il quarto posto in classifica, a quota 20 punti, avvicinando sempre di più la possibilità di potersi garantire la possibilità di giocare in casa i quarti di finale di Coppa Italia. Monza potrà affidarsi alla coralità di squadra, determinante in questa prima fase di stagione, contro i temibili ellenici molto coriacei in occasione del primo match. Positivo, nel match d’andata, l’apporto dei due schiacciatori Loeppky e Takahashi, autori di 16 punti a testa.

Nessun precedente tra le due formazioni in gare ufficiali prima della sfida alla P. Gazgas Competition Hall, mentre non ci sono ex da una parte che dall’altra della rete. Il Panathinaikos, nei sedicesimi di finale, aveva sconfitto la squadra azera del Khari Byul Byul Shusha, imponendosi per 0-3 a Baku e per 3-1 ad Atene. Top scorer nel primo incontro l’opposto cubano Hernandez Ramos, con ben 21 palloni messi a terra.

Le parole del tecnico Massimo Eccheli-

« Ad Atene è stata una sfida durissima e ci aspettiamo che sarà lo stesso qui a Monza. Avremo bisogno del sostegno del nostro pubblico, visto che loro potranno contare su molti supporters. Dovremo essere focalizzati sull’approccio alla gara e sullo sviluppo della stessa: spero che la nostra tifoseria sarà calda e numerosa, perché ne avremo proprio bisogno. Dopo il passo falso con Milano, unica partita stagionale in cui non abbiamo giocato ai nostri livelli, la squadra ha avuto un’ottima reazione vincendo a Catania, lottando ad Atene e conquistando i tre punti con Padova. Tre vittorie di fila che servono per il morale, ma domani ci aspetta un’ulteriore battaglia in cui dovremo lottare fino all’ultimo punto ».

CHALLENGE CUP OTTAVI DI FINALE GARE DI RITORNO- (Andata Panathinaikos Monza-MINT Monza 2-3)

Giovedì 21 dicembre Ore 20.00

MINT Monza- Panathinaikos Monza Arbitri: Tin Vedris (Cro), Ruben Sanchez Rodriguez (Esp)