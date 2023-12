Champions League: Trento nella 4a giornata sfida il Tours

Per la formazione italiana c'è la ferma volontà di mantenere la leadership della Pool B e di conquistare i punti che valgono la qualificazione al turno successivo.

Dopo aver riconquistato domenica sera, col successo casalingo con Perugia, la vetta della classifica nel campionato italiano, l'Itas rivolge ora le proprie attenzioni all'impegno europeo.

I gialloblù si presenteranno all’appuntamento privi solo dell’opposto Nelli (che continua il lavoro differenziato e dovrebbe comunque sedere in panchina); la preparazione all’appuntamento verrà completata con gli allenamenti di questo pomeriggio e di giovedì mattina alla ilT quotidiano Arena. Per Trentino Volley si tratterà della 166^ gara ufficiale nelle coppe europee: il bilancio è di 132 vittorie (67 a Trento, 65 in trasferta) e 34 sconfitte (28 in Champions League, 5 in CEV e 1 in Top Teams Cup). Il risultato più frequentemente ottenuto è il 3-0, ricorso nel 47% dei casi (79 partite, 48 di queste casalinghe); quello che si è verificato il minor numero di volte è la sconfitta in tre set(otto volte). Tenendo conto anche delle dieci partecipazioni al Mondiale per Club (fra il 2009 e 2014 e poi nel 2016, 2018, 2021 e 2022), le partite internazionali disputate dalla Società di via Trener sono 212: 134 in trasferta, 78 a Trento.

Le parole del tecnico Fabio Soli-

« Sino ad ora abbiamo raccolto risultati molto positivi in questa competizione e vogliamo certamente continuare a farlo; la classifica di cui disponiamo in questo momento ci sorride ma dobbiamo ricordarci che è frutto di gare molto combattute e vinte grazie all’impegno ed al buon livello di gioco espresso. Vogliamo continuare a crescere, a migliorare la qualità di ciò che facciamo in campo. In questa occasione andremo quindi alla ricerca di una prestazione solida contro un avversario forte, ben sapendo che, per tradurre in realtà quanto speriamo di ottenere da questa gara, bisognerà giocare una pallavolo di alto livello. Il Tours è infatti una squadra molto “quadrata” e continua, che appena può sfrutta l’occasione, come racconta la sua storia, non solo recente. È un periodo molto intenso e stimolante perché ogni partita ci propone una sfida ai nostri limiti ».



Gli avversari-

Il Tours VB si ripresenta a Trento a distanza di sei anni e mezzo dall’ultimo precedente (12 aprile 2017, finale d’andata di CEV Cup), per provare a porre fine all’imbattibilità dei padroni di casa nella Pool B. Dopo un avvio di stagione con il freno a mano tirato, i Campioni di Francia recentemente hanno trovato maggiore continuità di risultati, tanto da aver vinto tutte le cinque partite giocate dopo la sconfitta patita il 29 novembre scorso contro la Trentino Itas. L’ultima affermazione, il 16 dicembre grazie al 3-2 a Nizza, che ha proiettato la squadra del brasiliano Fronckowiack al settimo posto in classifica nella Ligue A. Il Club ha spesso dettato legge in patria, come raccontano bene i nove scudetti, le undici Coppe di Francia e le quattro Supercoppe vinte; a livello internazionale i risultati più importanti sono la Champions League 2005 e la CEV Cup 2017, vinta superando in finale proprio Trento al golden set. Nella massima competizione europea (a cui sta partecipando per la diciottesima volta nella sua storia) ha inoltre ottenuto anche un secondo posto nel 2007 e nella passata stagione è arrivata sino agli ottavi di finale, classificandosi subito dietro Civitanova nella Pool C, per poi essere eliminata dal tabellone finale dai tedeschi del Friedrichshafen. I punti fermi del gioco del palleggiatore serbo Coric sono l’opposto brasiliano Aboubacar (ex Vibo), i centrali Parkinson e Santos e lo schiacciatore estone Tammearu.

CEV CHAMPIONS LEAGUE QUARTO TURNO POOL B-

Giovedì 21 dicembre 2023, ore 20.00



Trentino Itas – Tours VB (FRA) Arbitri: Ivaylo Ivanov, Koen Luts