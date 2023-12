Champions League: Piacenza alla fine doma il Benfica

PIACENZA - Vittoria doveva essere e vittoria è stata per la Gas Sales Daiko Piacenza nella quarta partita della Pool C di Champions League ma il successo è stato tutt'altro che facile, è arrivato dopo dura lotta, soprattutto nel primo e nel terzo set contro un Benfica combattivo e determinato che ha giocato al massimo delle sue potenzialità ed uscito dal campo con qualche rammarico per non aver saputo sfuttare le occasioni per mettere in discussione l'esito finale del match.

Gara sofferta contro i portoghesi, un primo set vinto ai vantaggi dopo avere annullato cinque set point agli avversari, un secondo parziale più agevole e un terzo finito sempre ai vantaggi. La bravura di Gas Sales Daiko Piacenza è stata quella di non innervosirsi quando in attacco si è faticato a mettere palla a terra anche perché Benfica difendeva tutto. Buon ingresso in campo dalla panchina per Gironi premiato come MVP a fine partita.

In avvio di gara coach Anastasi manda in campo Brizard e Romanò in diagonale, Alonso e Caneschi al centro, Recine e Lucarelli alla banda, Scanferla è il libero. Dall’altra parte della rete Sport Lisboa e Benfica risponde con De Silva e Banderò in diagonale, Eshenko e Santos al centro, Ventura Machado e Ryuma alla banda mentre Casas è il libero.

Avvio di parziale equilibrato, Benfica il naso lo mette a vanti a quota 9 per poi mettere a segno l’allungo: 10-13 con Anastasi a chiamare time out e uno scambio dopo inserire Gironi per Romanò. Il fallo di Lucarelli che pesta la linea dei tre metri, vista solo dal video check, manda a più quattro i portoghesi (14-17), tre muri consecutivi di Brizard, Alonso e Recine valgono la parità a quota 19. L’ace di Recine riporta avanti i suoi (21-20) ma Benfica riparte e trova due set point (22-24), Lucarelli annulla il primo e anche il secondo, altro set point per i portoghesi (24-25) annullato. Quarto set point per Benfica annullato da Caneschi (26-26), ace di Caneschi ed è set point per Piacenza (27-26) annullato dalla battuta in rete dello stesso centrale. L’attacco out di Recine consegna il quinto set point agli avversari, Alonso lo annulla, grande battuta di Gironi e chiude Alonso per il secondo set point biancorosso, l’ace di Gironi manda al cambio campo.

Gironi resta in campo, i primi punti sono portoghesi, a quota 4 è parità e poi allungo deciso di Piacenza con Lucarelli e Gironi: 11-7. Benfica ora fatica, Gas Sales Daiko Piacenza è cresciuto in ogni fondamentale, Gironi piazza il punto del 15-10, Lucarelli quello del 17-11. Benfica si avvicina (19-16), il muro di Caneschi vale il più quattro (20-16), ace di Banderò e Benfica arriva a due lunghezze (21-19) con Anastasi a chiamare time out. Il muro di Lucarelli porta tre set point a Gas Sales Daiko Piacenza (24-21), chiude Caneschi con un block in.

Partenza ancora una volta equilibrata, Benfica trova il vantaggio (9-10) poi subisce un break di 4-0 e Piacenza vola sul 13-10. Portoghesi che impattano a quota 13, si gioca punto a punto, Piacenza conduce ma non trova l’allungo vincente e così a quota 23 squadre ancora in parità. Il match ball è di Piacenza grazie alla battuta lunga del Benfica (24-23) ed è annullato, secondo match ball con Lucarelli ancora annullato, Alonso porta il terzo match ball ed è annullato. Tocca ora a Gironi mettere a terra la palla che porta il quarto match ball, chiude Lucarelli con un pallonetto.

I PROTAGONISTI-



Andrea Anastasi (Allenatore Gas Sales Daiko Piacenza)- « E’ bello essere in testa alla classifica ma non la guardo più di tanto, ci attendono ancora due partite complicate in Champions League, noi siamo concentrati sul nostro obiettivo che è quello di andare avanti in questa competizione. Abbiamo iniziato male questa partita, giocavano bene in contrattacco ma facevamo fatica in attacco, poi siamo migliorati e mi è piaciuta la reazione della squadra anche nei momenti di difficoltà. Ho visto una squadra lottare in campo e aiutarsi in ogni momento. Alonso e Gironi? Sono importantissimi per noi come del resto ogni giocatore ».

IL TABELLINO-

GAS SALES DAIKO PIACENZA - SPORT LISBOA E BENFICA 3-0 (30-28, 25-21, 28-26)

GAS SALES DAIKO PIACENZA: Alonso 13, Brizard 4, Lucarelli 12, Caneschi 9, Romanò 1, Recine 10, Scanferla (L), Gironi 17, Simon, Andringa. Ne: Hoffer (L), Ricci, Dias. All. Anastasi.

SPORT LISBOA E BENFICA: Ryuma 14, Eshenko 3, Banderò 12, Ventura Machado 14, Santos 5, De Silva Thiago 2, Casas (L), Bernardo (L), Oliveira 1, Lucas Gaspar 1, Fevereiro, Wohlfahrtstatter 3. Ne: Brito, Marques. All. Matz.

ARBITRI: Vinaliev (Bulgaria), Geldof (Olanda).

Durata set 41’, 27’,34’ Tot: 102’.

MVP: Fabrizio Gironi (Gas Sales Daiko Piacenza)

-