Champions League, Trento già ai Playoffs, superato il Tours

Confermando in maniera ancora più netta la supremazia già evidenziata nella partita d’andata giocata in Francia a fine novembre, stasera la squadra di Soli è riuscita ad imporre la propria legge senza lasciare parziali per strada, soffrendo in alcuni momenti del match (come nel finale di primo e secondo parziale) ma sostanzialmente non dando mai l’impressione di poter cedere le redini del gioco agli ospiti che, dopo cinque vittorie consecutive in Ligue A, hanno dovuto cedere il passo staccandosi ulteriormente dai Campioni d’Italia, ora primi con due vittorie e sei punti di vantaggio sulle prime inseguitrici dopo quattro turni di gioco.

L’allungo in vetta porta la firma principalmente di Alessandro Michieletto, letale a rete con il 58% in attacco, sei block, un ace per un totale di 22 punti (sui 57 attivi realizzati da Trento nel corso della serata). L’mvp del match è stato ben assistito da Podrascanin e Rychlicki, con il primo che ha fatto sentire la sua voce principalmente a muro (4) ed il secondo in battuta (4 servizi vincenti).

I PROTAGONISTI-

Fabio Soli (Allenatore Trentino Itas)- « Questa sera forse non siamo stati belli come nelle ultime due partite con Resovia e Perugia, ma siamo stati sicuramente pratici, ottenendo il risultato che volevamo e che ci consente di guardare con fiducia e serenità al nostro percorso in questa competizione. Abbiamo avuto la capacità di soffrire e rimanere sul pezzo nel momento in cui il Tours ha iniziato a difendere molto; non ci siamo innervositi e, con muro e battuta di alto livello, siamo venuti a capo di una partita che poteva complicarsi. Complimenti quindi ai ragazzi per il risultato e per come hanno saputo coglierlo ».

IL TABELLINO-

TRENTINO ITAS-TOURS VB 3-0 (27-25, 25-22, 25-18)

TRENTINO ITAS: Podrascanin 7, Sbertoli, Lavia 7, Kozamernik 7, Rychlicki 14, Michieletto 22, Laurenzano (L); Pace (L), N.e. Nelli, D’Heer, Cavuto, Berger, Magalini, Acquarone. All. Fabio Soli.

TOURS VB: Dos Santos 6, Coric 1, Mendez 9, Parkinson 9, Drame Neto 20, Pothron 4, Ramon (L); Faganas, Prevert 1, Gabin. N.e. Tammearu, Klajmon. All. Marcelo Fronckowiac.

ARBITRI: Ivanov di Sofia (Bulgaria) e Luts di Bruxelles (Belgio)

Durata Set: 31’, 28’, 25’; tot 144’.

Mvp: Alessandro Michieletto (Trentino Itas)

Spettatori: 2.093