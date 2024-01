Perugia travolge Modena e conquista la Final Four

PERUGIA- Stacca l’ultimo biglietto per Bologna la Sir Susa Vim Perugia. I Block Devils di coach Lorenzetti superano 3-0 la Valsa Group Modena al PalaBarton nei quarti di finale della Del Monte® Coppa Italia ed accedono alla Final Four della competizione a Casalecchio di Reno (Bologna) il 27 e 28 gennaio. Prova concreta dei padroni di casa: spinti dal calore del pubblico amico, i bianconeri giocano un match di qualità, contengono al minino gli errori diretti e trovano continuità sia nel sideout che in fase break. Perugia guida con autorità tutti e tre i set con il primo che si chiude allo sprint con Modena che manca la palla dell’aggancio sul 21-20. I numeri della sfida premiano Perugia che soprattutto in attacco fa la differenza chiudendo con il 66% di efficienza contro il 49% dei ragazzi di Petrella. L’MVP della gara è il martello Kamil Semeniuk. 14 i punti a referto dello schiacciatore polacco con 2 ace ed un clamoroso 79% in attacco. Doppia cifra in casa Sir Susa Vim anche per Herrera (13 punti con il 56% in attacco), nelle file della Valsa Group Modena 10 punti a testa per Sapozhkov e Rinaldi.