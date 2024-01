Champions League: Piacenza in Turchia per sfidare l' HalkBank

ANKARA (TURCHIA)- La Gas Sales Daiko Piacenza vola in Turchia dove mercoledì 10 gennaio alla 18.00 (ore 20.00 locale, gara trasmessa dal Dazn) affronterà la l’Halkbank Ankara nella quinta giornata della fase a gironi Pool C della Cev Volley Champions League 2024 . Match delicato per la formazione di Anastasi contro lo squadrone di Slobodan Kovac che all'andata seppe espugnare il Pala Banca al tie break: 2-3 (25-21, 21-25, 17-25, 25-14, 10-15).

La quinta giornata della Pool C sarà decisiva per il primo posto della Pool C attualmente guidata dai biancorossi con 9 punti davanti proprio ai turchi che inseguono ad un punto.

Nell'altro match del raggruppamento si sfideranno Berlin Recycling Volleys e Sport Lisboa e Benfica.