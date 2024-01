Champions League: Trento per la 5a giornata a Lubiana

LUBIANA (SLOVENIA) - Quinto impegno in Champions League per la Trentino Itas che mercoledì 10 gennaio alle 18.00 saranno in campo a Lubiana in casa dell’ACH Volley. La partita sarà determinante per mantenere la vetta della Pool B per gli uomini di Soli che fino ad oggi hanno vinto tutte le precedenti quattro partite, lasciando alle avversarie soltanto due set.

I Campioni d’Italia, dopo la vittoria in campionato a Taranto, poseranno però le valigie solo per qualche ora, riprendendole in mano già martedì mattina, momento in cui la squadra volerà in Slovenia.



Per Trentino Volley si tratterà della terza volta di sempre nella capitale slovena, dove tornerà a poco più di un anno e mezzo di distanza dalla precedente occasione, sempre riferita ad una partita di Champions League: 22 maggio 2022, finale contro il Kedzierzyn-Kozle persa in tre set all’Arena Stozice. Prima di quella partita, la Società gialloblù aveva giocato solo un’altra gara ufficiale in terra slovena, sempre a Lubiana ma in quel caso alla Sportna Dvorana Tivoli, l’impianto dove si disputerà anche il match di mercoledì: 21 gennaio 2009, gara del sesto turno della Pool E di 2009 CEV Indesit Champions League vinta per 3-1 sui padroni di casa dell’ACH Bled (oggi proprio ACH Volley Ljubliana).

CHAMPIONS LEAGUE- 2ª GIORNATA DI RITORNO POOL B-

Mercoledì 10 gennaio 2024, ore 18.00

ACH Volley Ljubiana (Slovenia) - Trentino Itas

Arbitri: Ksenija Jurkovic, Benedikt Geukes