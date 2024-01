Challenge Cup: al Pala Igor va in scena Novara-Voluntari

Le azzurre renderanno la vista il prossimo 17 gennaio a Bucarest. All’appuntamento la formazione novarese si presenta con l’unico dubbio legato alle condizioni di Cristina Chirichella, non ancora recuperata a pieno dall’infortunio muscolare subito a dicembre.

Le parole di Greta Szakmary-

« Abbiamo iniziato il 2024 così come avevamo chiuso il 2023, con un clima ottimo in palestra e con la stessa mentalità che è quella che ci pone come obiettivo quello di migliorarci ogni giorno, lavorando sodo. Questa è anche la mentalità con cui ci prepariamo alla sfida di Challenge Cup con il Voluntari, un doppio incontro che ci permetterà di disputare la prima gara in casa e con la difficoltà di disputare poi il ritorno, decisivo, in trasferta ».

CHALLENGE CUP ANDATA QUARTI DI FINALE-

Martedì 9 gennaio Ore 20.00-

Igor Gorgonzola Novara-Voluntari Bucarest