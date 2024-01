Cev Cup: Chieri-Azoty Chemik big match al Pala Gianni Asti

Si tratta di una gara sicuramente impegnativa per le biancoblù di coach Bregoli che affronteranno le prime in classifica nella Tauron Liga, con un roster di giocatrici che costituisce l’ossatura della nazionale polacca. Alla guida della squadra c’è da quest’anno l’italianissimo Marco Fenoglio, volto conosciuto anche sotto l’Arco avendo allenato il Chieri Volley nel 2007/2008, quando il Chieri ’76 (nato nel maggio 2009) ancora non esisteva.

Nei due precedenti turni di coppa il Police ha eliminato le israeliane dell’Hapoel Kfar Saba e le connazionali del BKS Bostik ZGO Bielsko-Biala.

Una curiosità: alla sua seconda esperienza europea, per il secondo anno la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 affronta una formazione polacca. La scorsa stagione nella Challenge Cup era stata il Legionovia.

Le parole di Ofelia Malinov-

«Siamo contentissime di aver iniziato l’anno nel migliore dei modi. La partita con Roma ci serviva anche per prendere un po’ il ritmo, trovare il nostro gioco e le nostre sicurezze in vista della partita di coppa che per noi è importantissima. Avremo di fronte una squadra di alto livello che è anche prima in classifica in Polonia. L’asticella si alza sempre di più. Sarà sicuramente un bel confronto. Iniziano le partite in cui ci si gioca tutto, le partite da giocare e da vivere. Ci arriviamo molto cariche, positive, con la voglia di vincere e confrontarci con una squadra con cui dobbiamo alzare il livello di attenzione e del nostro gioco per competere. Con tutta l’energia e la testa su questa partita, ce la metteremo tutta».

CEV CUP-

Mercoledì 10 gennaio 2024 Ore 20.00

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 - Grupa Azoty Chemik Police