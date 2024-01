Champions League: Scandicci, missione compiuta in Bulgaria

PLOVDIV (BULGARIA )- Quinta vittoria in altrettante partite per la Savino Del Bene Scandicci che stasera, nella trasferta a Plovdiv, si è imposta con un netto 0-3 (20-25, 14-25, 16-25) sul Martiza dimostrando di essere di essere in un momento di eccellente forma, che le permette di essere nettamente al comando della Pool B di Cev Champions League.

Nella penultima sfida del girone infatti la formazione di Barbolini non ha fatto sconti alla giovani campionesse di Bulgaria, imponendosi al termine di una partita dominata dall’inzio alla fine.

Mai in discussione il primo set, con la Savino Del Bene Volley che si è aggiudicata la frazione per 20-25. Ancora più netto invece il divario nel secondo set, nel quale addirittura le ragazze di Barbolini hanno chiuso con un vantaggio di undici punti (14-25).

Nelle fasi iniziali della terza frazione il Maritza Plovdiv ha trovato il primo vantaggio della serata, passando al comando di due lunghezze sul 5-3, ma la Savino Del Bene Volley non si è scomposta, ha trovato il pari sul 5-5, effettuato il sorpasso sul 7-8 e poi si è involata verso la vittoria per 16-25.

La MVP dell’incontro è stata Ekaterina Antropova, protagonista di una performance da 16 punti, con ben 5 muri vincenti, ma a mettersi in luce è stata anche una Linda Nwakalor che ha chiuso con 10 punti, frutto anche di 4 ace e 3 muri vincenti.

In un’ora e undici minuti di gioco la Savino Del Bene Volley ha calato il suo “pokerissimo”, conquistando la quinta vittoria europea su cinque gare disputate, ma soprattutto tre punti fondamentali, che le consentono di rimanere saldamente ala primo posto nel proprio girone di Champions. Un primo posto che la formazione di Barbolini dovrà difendere nell’ultima sfida del girone, in programma tra una settimana in Turchia, quando la Savino Del Bene Volley affronterà le campionesse del mondo dell’Eczacibasi in una sfida decisiva.

Prima di pensare all’importante sfida europea però, c’è da guardare al campionato. Sabato 13 gennaio, a partire dalle 21.00, la Savino Del Bene Volley ospiterà Milano a Palazzo Wanny, in una gara che, se vinta, le consentirebbe di issarsi al secondo posto nella classifica di Serie A1.

Il Maritza Plovdiv scende in campo con Slavcheva come palleggiatrice, Dudova nel ruolo di opposto, con Saykova e Krivoshiiska a comporre il tandem di centrali, Hristoskova e Debell in banda e Pashkuleva come libero.

Coach Barbolini risponde schierando la sua Savino Del Bene Volley con Di Iulio al palleggio, Antropova come opposto, Herbots e Villani da schiacciatrici, con il tandem composto da Nwakalor e Washington al centro. Armini torna titolare nel ruolo di libero.

Buon avvio della Savino Del Bene Volley, che passa subito al comando e si porta sull’1-3 con due punti consecutivi di Herbots. Il vantaggio della squadra di Barbolini cresce fino all’1-5 realizzato a muro da Nwakalor. Il Maritza Plovdiv reagisce e con due muri di Sykova arriva fino al 6-9. Il gap tra le due squadre torna a crescere e con un pallonetto di Villani e un muro di Antropova, il Maritza si ritrova sotto di sei lunghezze (8-14). Coach Krachanov ricorre ad un time out, ma la sua squadra non riesce ad invertire la rotta e un ace di Nwakalor porta il punteggio sul 9-16. La Savino Del Bene Volley si spinge fino al +8, ma un ace di Krivoshiika e un attacco vincente di Hristoskova portano il risultato sul 12-17 e coach Barbolini a chiamare il suo primo time out. È il momento migliore per il Maritza Plovdiv che, anche dopo la pausa, continua a macinare punti e si porta a sole tre lunghezze di ritardo (16-19). Il Maritza Plovdiv, anche sfruttando qualche sbavatura della Savino Del Bene Volley, si riesce addirittura a portare sul 18-20 e così per Barbolini è necessario un nuovo time out. Gli errori non mancano anche da parte del Maritza Plovdiv e la Savino Del Bene Volley li sfrutta per riportarsi avanti (19-23). Coach Krachanov usufruisce di un nuovo time out, ma la sua squadra non può “aggiustare” il primo set e si arrende per 20-25 con il punto decisivo messo a segno da Nwakalor.

Il secondo set si apre come si era aperto il primo: la Savino Del Bene Volley va in fuga e sul 2-6 il Maritza Plovdiv arresta la gara con un time out. La squadra di Barbolini scava un solco tra se e le avversarie e si porta sul 3-10. Con l’ace di Di Iulio a portare il punteggio sul 7-14 ecco una nuova richiesta di time out per il Maritza Plovdiv. Dopo il “tempo” la formazione bulgara riesce a recuperare tre punti (10-14), ma la rimonta della formazione di casa non si concretizza e anzi la Savino Del Bene Volley arriva al 10-18 con un attacco di Villani. Il +10 della formazione di Barbolini porta la firma di Antropova, che segna due punti consecutivi, di cui il secondo a muro, e porta il punteggio sul 10-20. Il set si chiude di lì a poco, con Villani a piazzare a terra la diagonale del 14-25.

In apertura di terzo set il Maritza Plovdiv trova il primo vantaggio della serata (3-2), la leadership bulgara non dura molto però: la Savino Del Bene Volley infatti acciuffa il pari sul 5-5 e poi “mette la freccia” con il 7-8 realizzato da Herbots. Il vantaggio delle ragazze di Barbolini cresce e in risposta ad un muro di Nwakalor (9-13), arriva una richiesta di time out da parte di coach Krachanov. Antropova segna tre punti in rapida successione e porta la sua squadra sul +5 (12-17), poco dopo così il Maritza Plovdiv è costretto al secondo e ultimo time out a propria disposizione. La Savino Del Bene Volley gestisce il vantaggio e si porta anche sul +8 sfruttando un errore di Dudova (12-20, la gara si chiude poi con il 16-25 generato al servizio da Britt Herbots.

I PROTAGONISTI-

Massimo Barbolini (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Era importante arrivare all’ultima sfida del girone a punteggio pieno ed era importante un altro clean sheet. Quelli conquistati oggi sono buoni punti, anche se adesso è ovvio, non dobbiamo stare a pensare a questo, bisogna andare a Istanbul per cercare di vincere. Sappiamo che sarà una partita difficile, loro sono cresciuti e nel frattempo si sono anche laureati campioni del mondo, per cui sarà una gara complessa. Oggi è arrivata un’altra vittoria, dopo quella di Busto: con l’inizio del nuovo anno abbiamo ripreso bene, ma ovviamente ancora ci sono tante cose che dobbiamo migliorare e tante cose che possiamo fare meglio. Mi aspetto che abbiamo la giusta attenzione nelle partite in cui sappiamo che è necessaria ».

IL TABELLINO-

MARITZA PLOVDIV-SAVINO DEL BENE SCANDICCI 0-3 (20-25, 14-25, 16-25)

MARITZA PLOVDIV: Todorova (L2), Slavcheva 2, Hristokova 8, Guncheva, Koeva 3, Debell 11, Pashkuleva (L1), Saykova 3, Krivoshiiska 6, Angelova, Milicevic n.e., Dudova 6. All. Krachanov

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Alberti n.e., Herbots 8, Zhu Ting n.e., Ruddins n.e., Di Iulio 2, Villani 9, Ognjenovic n.e., Parrocchiale (L2) n.e., Armini (L1), Nwakalor 10, Washington 5, Carol n.e., Antropova 16, Diop. All.Barbolini.



ARBITRI: Mirko Jankovic (SRB) – Koen Luts (BEL)

Durata Set:26′, 20′, 25′ Tot: 131'

MVP: Ekaterina Antropova (Savino Del Bene Scandicci)

Spettatori: 2023