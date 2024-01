Champions League: Piacenza super contro l'Halkbank, è qualificazione

ANKARA (TURCHIA) – Una vittoria netta, per 0-3 (19-25, 23-25, 19-25), sul difficile campo dell'HalkBank consente alla Gas Sales Daiko Piacenza di vendicare la sconfitta dell'andata ma soprattutto di mantere la vetta della Pool C e di staccare il pass per la seconda fase della Champions League.

Ad una giornata dal termine del girone è Gas Sales Daiko Piacenza a guidare la classifica della Pool C con 12 punti, se anche dopo Berlino sarà ancora così i biancorossi saranno promossi direttamente ai quarti di finale, se invece saranno secondi in classifica giocheranno i play off con le altre seconde e la migliore terza.

Quella ottenuta ad Ankara è per i biancorossi la quarta vittoria consecutiva in Champions League, seconda lontano da Piacenza. Una vittoria costruita punto su punto dopo aver vinto bene il primo set, lottato e recuperato nel secondo e poi messo il turbo nel terzo. Simon chiude con l’83% in attacco e cinque muri, Romanò con quattro ace e una buona prova in attacco, Lucarelli più che positivo come pure l’ingresso in campo di Andringa.

In avvio Recine è in campo in posto 4 con Lucarelli con Leal rimasto a Piacenza a proseguire il recupero dopo l’infortunio al polpaccio della gamba destra, Brizard e Romanò in diagonale, Caneschi e Simon al centro mentre Scanferla veste la maglia del libero. Assente anche Nicolò Hoffer, lui è rimasto a Piacenza per un attacco influenzale.

Ankara sbaglia tanto, ben 13 errori totali, Gas Sales Daiko Piacenza ringrazia e fin dal primo scambio guida il parziale nonostante in attacco non faccia un granché (31% a fine set) ma sbaglia anche poco. Il vantaggio dei biancorossi viaggia sempre sui tre punti, l’accelerazione è sul finale, il muro di Caneschi porta in dote sei set point (18-24), si va al cambio campo sulla battuta in rete di Ankara.

Nel secondo set è Ankara a comandare il gioco, il vantaggio arriva a cinque lunghezze (11-6) con due ace consecutivi di Nimir, dentro Andringa per Recine. Piano piano Piacenza recupera terreno, l’impatto di Andringa sulla partita è più che positivo, Romanò piazza tre ace nel giro di quattro battute ed è parità a quota 15. Tenta nuovamente l’allungo Ankara (20-18), il punto di Lucarelli vale la nuova parità a quota 20 e il muro di Simon quella a quota 22. Nuovo muro di Simon e sono due i set point per i biancorossi (22-24) che subito chiudono con Romanò.

Andringa resta in campo, Gas Sales Daiko Piacenza parte subito forte (3-8, 5-11), il muro di Andringa vale il più sette per i suoi (6-13), Ankara un paio di punti li recupera (11-16) ma Piacenza non si scompone più di tanto e controlla. Gran colpo di Lucarelli (12-18), Romanò di seconda intenzione ed è 13-20, i turchi non ci stanno e segnano tre punti consecutivi (16-20), Andringa mani fuori (16-21). Ancora Andringa per il 17-22, la battura lunga turca regala sei match ball a Piacenza (18-24), chiude Romanò con un perfetto lungo linea.

I PROTAGONISTI-

Andrea Anastasi (Allenatore Gas Sales Daiko Piacenza)- « Vittoria importante anche per il morale, abbiamo giocato una buona pallavolo, stiamo crescendo, abbiamo la nostra identità di gioco. Si poteva fare meglio in alcune cose e mi riferisco all’attacco, l’ingresso di Andringa è stato decisivo, ci ha dato equilibrio e anche in attacco ha fatto bene, ho molta stima per lui, lo volevo allenare e sono contento che sia con noi. Si, siamo certi di andare avanti in Champions League ma noi vogliamo il primo posto e quindi dovremo andare a vincere a Berlino, dovremo essere bravi in questa settimana in cui saremo sempre in viaggio a non sprecare grandi energie »

IL TABELLINO-

HALKBANK ANKARA – GAS SALES DAIKO PIACENZA 0-3 (19-25, 23-25, 19-25)

HALKBANK ANKARA: Ngapeth 7, Ulu 6, Nimir 16, Perrin 5, Matic 6, Ma’a 1, Done (L). Lagumdzija 2. Ne: Eksi, Ivgen (L), Uzunkol, Unver, Coskun, Tayaz. All. Kovac.

GAS SALES DAIKO PIACENZA: Lucarelli 12, Simon 12, Romanò 16, Recine 1, Caneschi 3, Brizard 2, Scanferla (L), Gironi, Andringa 3. Ne: Alonso, Ricci, Dias. All. Anastasi

ARBITRI: Valentar (Solovenia), Zulfugarov (Alerbaigian

Durata set 27’, 30’, 27’ Tot:84’.

MVP: Robertlandy Simon (Gas Sales Daiko Piacenza)

Spettatori 2500