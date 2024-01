Champions League: Conegliano batte l'Asterix e rafforza il primato

Con il tasca il primo posto nel girone e il conseguente pass per i Quarti di Finale grazie al successo di ieri dello Stoccarda per 3-2 sul Resovia, le Pantere in versione Antonio Carraro Imoco hanno rispettato il pronostico anche a Beveren (Belgio) nel quinto turno del girone D di Champions League, mettendo ko a domicilio l’Asterix e mantenendo così l’imbattibilità stagionale con il quinto successo pieno in altrettante gare della massima manifestazione europea.

Contro le campionesse del Belgio, il coach delle campionesse d’Italia Daniele Santarelli opta per il sestetto con Wolosz-Haak, Lanier-Plummer, De Kruijf-Lubian, libero De Gennaro.

Primo set senza storia, la battuta di Conegliano distrugge dall’inizio la flebile resistenza delle padrone di casa e con grande autorità Wolosz e compagne fanno il bello e il cattivo tempo dominando la scena con la coppia Haak-Plummer che sigla un incredibile 12 su 12 complessivo in attacco, con 8 punti per la fuoriclasse svedese e 6 per Kt. Le giovani dell’Asterix non reggono l’urto e il set si chiude in soli 20 minuti con un perentorio 11-25, colpo finale proprio di Haak ben smarcata da Asia Wolosz.

Nel secondo set il Beveren prova a mettere in temperatura il suo pubblico sfruttando anche qualche errore di una A.Carraro Imoco fin lì perfetta (75% complessivo nel primo set in attaco), ma basta poco alle Pantere per tornare avanti. Un bel turno di battuta di Lanier innesca il recupero, poi dopo un paio di belle difese di De Gennaro tocca a Marina Lubian e Bella Haak )5 punti nel set) colpire per il nuovo vantaggio gialloblù (5-7). Con De Gennaro e Wolosz a dare ordine, le campionesse d’Italia conyinuano a spingere, stavolta è Plummer a siglare punti (5 nel set), con Haak e Lubian pronte a coadiuvarla. Qualche scintilla (e un giallo a De Kruijf) su un punto contestato per il 10-14, ma Haak continua a martellare, Lanier la segue (bene anche in battuta, 4 puni nel set) e il divario torna presto importante (11-18). Anche il secondo parziale quindi fila via abbastanza liscio per l’A.Carraro Imoco Volley che torna su percentuali “top” (capitan Wolosz ispiratissima) e incamera il parziale con il punteggio di 14-25 e la “perla” finale di Moki De Gennaro che serve una veloce dietro a Robin De Kruijf da annali.

Anche nel terzo set l’A.Carraro Imoco resta spietata e allunga subito (3-9), con l’Asterix che ci prova con coraggio, ma può poco contro le top players gialloblù che continuano a dare spettacolo. De Gennaro e compagne arrivano presto a doppiare le padrone di casa (9-18), prima di chiudere set e match trascinate da ua Haak scintillante (23 punti, top scorer ed MVP) con un altro rotondo 14-25.

Prossimo impegno di Champions per chiudere il girone martedì 16 al Palaverde con le polacche del Resovia, ininfluente per la classifica della Pool D, ma importante per ottenere la miglior posizione possibile nel ranking-Champions in vista degli accoppiamenti nei Quarti di Finale dove (e la scorsa stagione docet…) si inizia a fare sul serio. Ma prima domenica 14 al Palaverde (prevendita attiva su Vivaticket) c’è l’incontro di Campionato sempre al Palaverde in un gennaio molto “casalingo” per le Pantere capolista che ricevereanno la quinta in classifica, la Reale Mutua Fenera Chieri.

I PROTAGONISTI-

Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc Conegliano)- « Al di là della caratura dell’avversario sono particolarmente contento perché ho visto cose buone, abbiamo giocato in maniera molto ordinata. Temo sempre queste partite quando sai di avere qualcosa in più, la testa fa la differenza, oggi ho visto la squadra con l’atteggiamento giusto, siamo stati ancora fallosi in alcune circostanze ma è stato un buon match. Nonostante il vantaggio ho visto le ragazze che sorridevano e spingevano in tutto l’arco della partita e si questo sono davvero soddisfatto ».

IL TABELLINO-

ASTERIX AVO BEVEREN – A. CARRARO IMOCO CONEGLIANO 0-3 (11-25, 14-25, 14-25)

ASTERIX AVO BEVEREN: Koulberg 4, Overwater 1, Vos 8, Cos 2, Stragier 5, Krenicky 2, Debouck (L), Neufkens, Vlahovic, Wouters. Non entrate: Gilson, Debout. All. Vansnick.

CARRARO IMOCO CONEGLIANO: Plummer 11, De Kruijf 5, Lubian 7, Haak 22, Wolosz 2, Lanier 8, De Gennaro (L). Non entrate: Piani, Robinson Cook, Gennari, Bugg, Fahr, Bardaro, Squarcini (L). All. Santarelli.

ARBITRI: Strandson, Szabo.

Durata set: 20′, 23′, 22′; Tot: 65′.

MVP: Isabelle Haak (Prosecco Doc Conegliano)

Spettatori: 2.000