Champions League: Conegliano-Resovia chiude la Pool D

CONEGLIANO (TREVISO)- Ultimo appuntamento per l'Antonio Carraro Imoco Volley Conegliano nella Pool D di Champions League. Abbondantemente prima, ed irragiungibile nel raggruppamento, la squadra di Santarelli ospita domani sera, martedì 16 gennaio, alle 20.30 al Pala Verde, le polacche del Resovia, formazione a caccia di punti per conquistare il secondo posto e la conseguente qualificazione. Le Campionesse d'Italia ancora imbattute in questa stagione, cercheranno la sesta vittoria in altrettante gare di Champions League, dopo la quinta vittoria ottenuta giovedì scorso a Beveren. La partita arriva solo 48 ore dopo la battaglia di campionato con Chieri chiusa dalle Pantere al tie break che è costata a De Gennaro e socie un notevole dispendio di energie fisiche e mentali.

Media: diretta in streaming (in abbonamento) su DAZN. Aggiornamenti e interviste post gara sulla pagina Facebook e Instagram di Imoco Volley.

Il girone - l'A.Carraro Imoco Volley è imbattute nel girone D che chiude questa settimana con l'ultima giornata: Conegliano 5 v/0 p, Resovia 3v/2p, Stoccarda 2v/3p, Beveren 0v/5p. Domani alle 19 in campo Stoccarda e Beveren.

Precedenti: Tre finora i precedenti con il Resovia nella Champions League, due volte 2022/23 con vittoria 3-0 al Palaverde e 3-1 in Polonia, e nell'incontro di andata nella presente stagione con la vittoria delle pantere italiane per 3-1.

Le parole del tecnico Daniele Santarelli-

«Siamo in un momento di "carico" dove il target sono i prossimi impegni di febbraio con la Coppa Italia e i playoff di Champions League, come si è visto ieri questo si ripercuote un po' sulla qualità del nostro gioco, ma stiamo lavorando in prospettiva e comunque sono molto contento dell'orgoglio e del carattere della squadra che ha saputo reagire alle difficoltà ieri sera portando a casa una bella vittoria, è stata una reazione importante. Non è facile amministrare le energie del gruppo con un calendario così fitto, ma ci proviamo. Abbiamo qualche acciacco da gestire, con tanti impegni ravvicinati è fisiologico, ma possiamo attingere alla profondità della nostra rosa quindi non sono preoccupato. Veniamo dalla trasferta di Beveren e da una lunga battaglia di campionato con Chieri giocata ieri, ora senza sosta ci tocca questo match con Resovia che è un'ottima squadra, ma in casa nostra non vogliamo sbagliare per chiudere bene il girone e poi concentrarci sulle prossime sfide. L'obiettivo in Europa è fare più strada possibile e il modo migliore è continuare a vincere ».

CHAMPIONS LEAGUE 6° TURNO POOL D-

Martedì 16 gennaio Ore 20.30

Antonio Carraro Imoco Volley Conegliano-Resovia

ARBITRI: Mokry (Ser) e Ozbar (Tur)