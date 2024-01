Champions League: Egonu scalda la mano per la sfida col VakifBank

Quella di domani sarà una sfida fondamentale per vincere la Pool A e guadagnare l’accesso diretto ai quarti di finale della massima competizione continentale. Le probabilità giocano a favore dell’Allianz Vero Volley Milano a cui, anche in caso di sconfitta per 0-3, basterebbero 32 punti segnati per arrivare davanti alla compagine turca. Nel primo confronto stagionale l’MVP del match fu Paola Egonu, con 21 punti messi a referto. In doppia cifra anche Nika Daalderop e Dana Rettke (10 punti a testa).

La formazione ammiraglia femminile del Consorzio, in Champions League, è imbattuta e reduce dall’ agevole vittoria contro le serbe della Jedinstvo Stara Pazova. Milano dovrà giocare una partita decisa e ordinata, contro le due volte campionesse in carica della CEV Champions League, avendo vinto il titolo sia nel 2021/22 che nel 2022/23. Quattro in totale le ex della gara: tre tra le fila dell’Allianz Vero Volley Milano (Paola Egonu, Kara Bajema e Nika Daalderop) e una con il VaikifBank Istanbul (Jordan Thompson). L’opposto della nazionale americana, ha disputato una sola stagione con la maglia del Consorzio, raggiungendo la finale Scudetto e quella di Coppa Italia.

LE AVVERSARIE: VAKIFBANK ISTANBUL-

La formazione turca punta a diventare la prima squadra a vincere la CEV Champions League tre volte di seguito. Il VakifBank è anche detentore del record come squadra più vincente nella storia della competizione, con ben sei affermazioni. La compagine guidata da coach Guidetti, ha raggiunto almeno le semifinali della CEV Champions League in ciascuna delle ultime 10 stagioni (esclusa quella cancellata nel 2019/20), ottenendo nelle ultime otto apparizioni cinque vittorie e tre secondi posti.

Le parole del tecnico Marco Gaspari-

« Arriviamo con fiducia a questa sfida, consapevoli però che davanti a noi avremo una squadra abituata a questo genere di partite. Sono le vincitrici delle ultime due edizioni della Champions League; hanno grande esperienza a livello europeo e avranno voglia di rivalsa dopo la partita d’andata. Per noi è fondamentale consolidare il primo posto: dobbiamo entrare in campo, come con Scandicci e contro di loro a Istanbul, cercando di spingere forte in battuta e lavorare bene a muro. In attacco, invece, dovremo cercare di essere liberi di fare bene ciò che sappiamo fare. Rientriamo in campo domani con la voglia di arrivare primi in un girone molto complicato ».

Le parole di Alessia Orro-

« Sarà una gara molto equilibrata ed emozionante. Loro cercheranno sicuramente di mettere in campo qualcosa di diverso rispetto all’andata: mi aspetto una reazione. Da parte nostra avremo la voglia di vincere davanti al nostro pubblico, che sarà molto numeroso, mostrando quanto stiamo crescendo sia come livello che come voglia di stare in campo. Ripeto: sarà un match molto emozionante e invito tutti i nostri tifosi ad accorrere all’Allianz Cloud ».

CEV CHAMPIONS LEAGUE 6° TURNO POOL A-

Martedì 16 gennaio ore 20.00-

Allianz Milano-VakifBank Istanbul