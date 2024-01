Champions League: Scandicci ad Istanbul si gioca il primo posto

ISTANBUL (TURCHIA)- Una sfida di grande fascino ad Istanbul nella tana delle campionesse d'Europa dell'Eczac?ba??. La formazione di Barbolini cercherà di bissare, domani alle 16.00, la vittoria maturata nella gara andata. Impresa non certo semplice visto il valore della formazione turca. In palio, nell'ultima partita dell'ultimo turno della Pool B, non soltanto il prestigio ma il primo posto nel girone.

Dopo l’importante partita di Serie A1 affrontata sabato scorso, nella quale la Savino Del Bene Scandicci non è riuscita ad avere la meglio sull’Allianz Vero Volley Milano ed a superarla nella classifica del massimo campionato italiano, le ragazze di Barbolini si preparano ad una nuova gara dall’alto tasso di difficoltà, visto che saranno chiamate a confrontarsi con le campionesse del mondo in carica dell’Eczac?ba??.

Una gara difficile e importante, perché domani, martedì 16 gennaio, a partire dalle 17.00 turche (15.00 italiane) la Savino Del Bene Volley affronterà nella capitale turca, il decisivo scontro di CEV Champions League, contro l'’Eczac?ba?? la partita determinante per capire chi si aggiudicherà il primo posto nella Pool B della massima manifestazione continentale.

Nel sesto ed ultimo turno della fase a gironi, la squadra di Barbolini deve infatti proteggere il primato del proprio raggruppamento, perché se è vero che anche le seconde classificate accedono alla fase successiva della manifestazione, centrare il primo posto garantisce di approdare direttamente ai quarti di finale della Champions League, senza aver bisogno di affrontare il turno intermedio dei play off.

La Savino Del Bene Volley è attualmente in testa al raggruppamento e, avendo vinto tutte e cinque le gare disputate sino ad oggi, può vantare 15 punti in classifica. L’Eczac?ba??, dal canto suo, ha 12 punti, ha vinto quattro gare su cinque e le tre lunghezze di ritardo rispetto alla Savino Del Bene Volley sono frutto della sconfitta subita nel novembre scorso a Firenze.

La matematica dice che per blindare la prima piazza e volare ai quarti di finale la Savino Del Bene Volley avrà bisogno di vincere almeno un set contro Eczacibasi, ma le ragazze di Barbolini non potranno fare calcoli e, tra le mura di un impianto da 7000 posti come il Burhan Felek Voleybol Salonu, dovranno mettere in campo tutte le loro energie per completare il primo obiettivo della loro campagna europea.

EX E PRECEDENTI

Due ex giocatrici della Savino Del Bene Scandicci nel roster dell’Eczac?ba??, si tratta di:

Alexa Gray, schiacciatrice canadese classe ’94, che ha giocato con la Savino Del Bene Volley nella seconda metà della stagione 2019-2020.

Jovana Stevanovic, centrale serba classe ’92, che ha militato per due stagioni nella Savino Del Bene Volley (2018-2020).

Anche nella formazione di coach Barbolini è presente una ex giocatrice dell’Eczac?ba??:

Maja Ognjenovic, palleggiatrice serba classe 1984, che ha giocato con la maglia della formazione turca in tre momenti distinti della sua carriera. Dopo la prima stagione nel 2009-2010, Maja ha giocato con l’Eczac?ba?? per altre quattro annate: dal 2016 al 2018 e poi successivamente dal 2021 al 2023. La palleggiatrice serba ha ottenuto grandi successi con la società turca, conquistando tra le altre cose un Campionato mondiale per club e due CEV Cup.

Va ricordato che lo stesso coach Barbolini ha allenato l’Eczac?ba?? nella stagione 2016-2017.

Quello di questo mercoledì sarà il secondo confronto ufficiale tra le due formazioni, con l’unico precedente che risale alla gara d’andata, vinta 3-1 dalla Savino Del Bene Volley. Il bilancio della Savino Del Bene Volley contro le formazioni turche recita: sette vittorie e quattro sconfitte.

LE AVVERSARIE-

La storia del club

Fondata nel 1966 l’Eczac?ba?? Spor Kulübü è una società polisportiva con sede a Instabul che, nel corso della sua attività ha operato nel basket, pallavolo, tennis tavolo e scacchi.

La formazione di pallavolo femminile è una delle migliori al mondo e l’Eczac?ba?? partendo da un dominio nazionale ha poi raggiunto grandi traguardi a livello internazionale. La società di Instabul detiene il record di campionato turchi vinti, essendosi aggiudicata la Sultans League in 16 occasioni. L’Eczac?ba?? può inoltre vantare il record di coppe di Turchia vinte, visto che l’ha conquistata per 9 volte.

La società di Instabul può vantare inoltre 5 successi nella Supercoppa turca, trionfi che, sommati a quelli ottenuti in campionato e coppa, fanno dell’Eczac?ba?? è il club turco di maggior successo con 30 titoli nazionali in totale.

Come detto la formazione turca si è affermata anche fuori dai confini nazionali, nella stagione 2014/2015 ha vinto la CEV Champions League e nella stagione successiva ha conquistato il Campionato mondiale per club FIVB, superando nella finale di Zurigo la Dinamo Krasnodar.

Titolo mondiale difeso nella stagione successiva, nel 2016 infatti l’Eczac?ba?? ha fatto il bis iridato, superando Casalmaggiore nella finale di Manila nelle Filippine.

A proposito di successi internazionali va inoltre ricordato che l’Eczac?ba?? ha anche vinto una Coppa delle Coppe nella stagione 1998/1999 e due CEV Cup (una nel 2017/2018, l’altra 2021/2022).

La stagione 2023-2024

L’Eczac?ba?? si trova terzo nella classifica del massimo campionato turco. La formazione guidata da coach Ferhat Akbasha infatti vinto tredici delle quattordici sfide affrontate nella Sultans League e attualmente ha raccolto 37 punti, vincendo 39 set e concedendone solamente 8 alle avversarie. Al momento l’Eczac?ba?? ha tre punti di ritardo rispetto a Fenerbache e Vakifbanck, che però ha giocato una partita in più.

Nell’ultimo week end l’Eczac?ba?? avrebbe dovuto affrontare proprio la capolista Fenerbache nella sfida valida per il quindicesimo turno della Sultanlar Ligi, ma l’importante sfida del massimo campionato turco è stata posticipata.

Inserito nella Pool B della CEV Champions League 2023-2024, l’Eczac?ba?? è al momento al secondo posto nel girone, avendo ad oggi raccolto 12 punti, frutto di quattro vittorie ed una sola sconfitta, arrivata nella gara d’andata contro la Savino Del Bene Volley.

In questa stagione l’Eczac?ba??, già vice campione d’Europa in carica, è divenuto il club campione del mondo. Lo scorso 17 dicembre infatti la formazione turca ha superato per 3-2 le connazionali del Vakifbank, aggiudicandosi la finale del Volleyball Women’s Club World Championship.

CEV CHAMPIONS LEAGUE 6° TURNO POOL-

Martedì 16 gennaio ore 16.00-

Eczac?ba?? Istanbul-Savino Del Bene Scandicci