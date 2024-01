L' MVP di dicembre è Aleksandar Nikolov

Il premio verrà consegnato al giocatore bulgaro domenica 21 gennaio 2024 prima del match tra i padroni di casa della Cucine Lube Civitanova e l’Allianz Milano, trasmesso in diretta su Rai Sport e su VBTV dalle ore 18.00. Il martello classe 2003 è stato eletto come miglior giocatore dell’ultimo mese dell’anno grazie alle due volte da MVP, entrambe in trasferta: a Piacenza, il 17 dicembre, nel 3-2 ai danni della Gas Sales Bluenergy, dove ha messo a segno 17 punti, e a Monza, nella vittoria 3-1 contro la Mint Vero Volley, dove ha chiuso con 23 sigilli.