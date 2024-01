Champions League: Scandicci supera l'Eczacibasi e vince la Pool B

Per concludere la Pool B della CEV Champions League al primo posto infatti la Savino Del Bene Scandicci si sarebbe potuta anche accontentare di vincere un set, ma la formazione di Barbolini non si è limitata a questo e, davanti ai quasi 4000 del Buhran Felek Sport Salonu, ha ottenuto una vittoria per 3-1 contro l’Eczac?ba??, contro il club campione del mondo in carica.

Una vittoria non banale, la seconda ottenuta contro Eczac?ba?? dopo quella centrata a Firenze nel match di andata. Una vittoria costruita sin dal primo set, dominato per larghi tratti dalla formazione di coach Barbolini, arrivata anche sul +7 e poi costretta a gestire un finale rovente, deciso da Zhu Ting con il punto del 23-25.

Conquistato il primo set la Savino Del Bene Volley ha avuto la certezza di aver ottenuto il pass per i quarti di finale, ma la squadra di Barbolini non si è rilassata e nel corso di un secondo set sicuramente più equilibrato ha sempre mantenuto il vantaggio, fino ad imporsi per 21-25.

Nella terza frazione è emersa invece tutta la forza e l’orgoglio dell’Eczac?ba??, che ha evitato la sconfitta in tre set grazie ad una super Boskovic, determinante nel fissare il punteggio di fine frazione sul 25-16.

La gara è comunque terminata nel quarto set, un set combattuto, nel quale alla fine a prevalere sono state le ragazze di Barbolini, che si sono imposte 23-25, con il muro decisivo realizzato da Nwakalor.

MVP dell’incontro proprio una Linda Nwakalor autrice di una prova scintillante, chiusa con 13 punti, 2 ace e 5 muri vincenti a referto. La miglior marcatrice per la Savino Del Bene Volley è stata invece una Antropova da 25 punti (4 ace e 1 muro vincente), ma è stato il collettivo a fare la differenza, con cinque giocatrici che hanno chiuso in doppia cifra.

La Savino Del Bene Volley in un’ora e quarantacinque minuti di gioco ha conquistato una vittoria preziosa per il morale, per il valore dell’avversario battuto, ma soprattutto perché porta in dote tre punti in classifica, tre punti che consegnano alla squadra di coach Barbolini l’approdo diretto ai quarti di finale di Champions.

In attesa di conoscere il nome dell’avversaria che dovrà fronteggiare nel prossimo turno, la Savino Del Bene Volley può esultare per un traguardo raggiunto, per essere arrivata tra le otto migliori formazione d’Europa, per l’approdo ai quarti di finale della massima manifestazione europea, un palcoscenico su cui la società del patron Nocentini non si esibiva dal 2021.

L’Eczac?ba?? scende in campo con ?ahin come palleggiatrice, Boskovic nel ruolo di opposto, con Jack-Kisal e Stevanovic a comporre il tandem di centrali, Baladin e Vonkorova in banda e Akoz come libero.

La Savino Del Bene Volley risponde con Ognjenovic al palleggio e Antropova da opposto. Herbots e Zhu Ting sono le due schiacciatrici titolari. La coppia di centrali è quella con Nwakalor e Carol. Il ruolo di libero titolare è affidato a Parrocchiale.

Tifo infernale al Buhran Felek Sport Salonu. La sfida si apre tra le grida del tifo di casa e con un ace di Baladin che porta avanti Eczac?ba??. La Savino Del Bene Volley non si fa impressionare e balza sul +3 (2-5), ma Eczac?ba?? recupera lo svantaggio e si porta sul -1 grazie a due punti consecutivi di Boskovic. La risposta delle ragazze di Barbolini è immediata e con tre punti consecutivi, l’ultimo dei quali realizzato su ace da Antropova, il punteggio va sul 4-8, costringendo l’Eczac?ba?? a spendere il primo time out del match. Dopo la pausa una difesa di Parrocchiale schizza nel campo avversario e si trasforma nel punto del +5 per la Savino Del Bene Volley. Poco dopo però l’Eczac?ba??, trascinato da Baladin e Boskovic, si riavvicina e porta il risultato sull’8-10, obbligando Barbolini al time out. Dopo la pausa Eczac?ba?? mura un tentativo di Antropova e si porta sul -1, ma ancora una volta la Savino Del Bene Volley riesce a distanziare le avversarie, segnando un ace con Nwakalor e successivamente il punto del 9-15 con Carol. Eczac?ba?? fa ricorso ad un nuovo time out, ma subito dopo il “break” la Savino Del Bene Volley tocca anche il +7 (9-16). Sette lunghezze di vantaggio che la formazione di Barbolini riesce a confermare in più occasioni: Carol segna il 10-17 e Zhu Ting in pallonetto mette a terra il 12-19. Nel finale di set l’Eczac?ba?? cerca di accorciare ed arriva sul -3 (20-23) con un potente attacco di Boskovic. Coach Barbolini vede avvicinarsi troppo le avversarie e decide di chiamare un nuovo time out, ma anche dopo il “tempo” è Eczac?ba?? a segnare ancora e addirittura a portarsi sul 22-23. La Savino Del Bene Volley soffre, ma porta a casa la prima frazione di gioco con Zhu Ting che segna il punto del 23-25 e consegna alla sua squadra il set necessario per confermare definitivamente il primato nella classifica della Pool B e così approdare ai quarti di finale di Champions League.

Buon avvio di secondo set da parte della Savino Del Bene Scandicci, che si porta sull’1-3 con l’attacco vincente di Antropova. L’Eczac?ba?? cerca di recuperare e arriva sul -1 grazie ad un ace di ?ahin, poco dopo comunque la Savino Del Bene Volley raggiunge i tre punti di vantaggio e lo fa con due punti consecutivi di Herbots (5-8). Coach Akbas, tecnico dell’Eczac?ba??, ferma l’incontro con un time out e ottiene un bella reazione da parte della sua squadra, che segna subito il 6-8 con Boskovic e poi l’8-9 con Voronkova. Il gap torna ad allargarsi con Herbots che segna l’8-10 e con Ognjenovic che, di seconda, mette a terra il pallone del 9-13. Il turno di servizio di Antropova scava ulteriormente il solco: Ekaterina firma due ace consecutivi e spinge il punteggio sul 9-15. La formazione di Barbolini non può rilassarsi, visto che Eczac?ba?? torna sul -3 con Jack (15-19) e Voronkova (16-19). Con le avversarie in rimonta il tecnico della Savino Del Bene Volley utilizza il primo time out nel set ed è la mossa giusta visto che con un ace di Carol il risultato arriva sul 16-21. Eczac?ba?? non si arrende ma Zhu Ting, con il roll shot del 19-23, porta ad una nuova richiesta di time out da parte della formazione turca. La Savino Del Bene Volley non si fa più rimontare e con un errore al servizio da parte di Boskovic arriva il punto del 21-25 che chiude la seconda frazione.

Nel terzo set Scandicci balza al comando sul 3-6 in apertura di terzo set, poi addirittura trova il +4 con l’ace di Nwakalor. L’Eczac?ba?? non ci sta e trova il pari con due ace consecutivi di Boskovic, con i quali la formazione turca si porta sull’8-8. Barbolini chiama un time out, ma dopo il “break” arrivano un errore di Antropova ed un nuovo ace di Boskovic (10-8). Il vantaggio di Eczac?ba?? cresce fino all’11-8, poi la Savino Del Bene Volley recupera e con Carol segna il muro del 11-10. Il terzo set vede un Eczac?ba?? determinato ad evitare la sconfitta per tre set a zero e ancora un volta la formazione turca si porta sul +3 (13-10). La neo entrata Arici attacca in primo tempo e realizza il punto del 17-13, portando a quattro i punti di vantaggio di Eczac?ba??. In seguito al 18-13 realizzato da Gray, coach Barbolini decide di attuare un po’ di gestione delle energie e, con la qualificazione ai quarti in tasca, mette in campo Di Iulio e Diop. Sul 20-14 arriva anche il turno di Armini, che scende in campo al posto di Zhu Ting. Il set scivola via senza che la Savino Del Bene Volley accenni ad una vera rimonta e così Eczac?ba?? si aggiudica la terza frazione (25-16).

Eczac?ba?? che si porta al comando in apertura del quarto parziale (5-3), ma stavolta le turche non riescono a fuggire come fatto nella frazione precedente e anzi la Savino Del Bene Volley rimonta, pareggia sul 5-5 con un muro di Herbots su Boskovic, e poi si porta avanti di tre punti (6-9). Il quarto è, almeno inizialmente, il set più combattuto ed Eczac?ba?? lo dimostra acciuffando il pari sul 9-9. La formazione turca cerca di mettere ancora in difficoltà le atlete di Barbolini, ma Antropova mette a terra l’attacco del 10-11 e poi l’ace del 10-13. Coach Akbas chiama un time out e ottiene una reazione dalla sua squadra, che arriva fino al 12-13, la Savino Del Bene Volley però produce un nuovo allungo e segna il 12-16 con Ognjenovic. Il punteggio è un “elastico”: le ragazze di Barbolini vanno in fuga, quelle dell’Eczac?ba?? recuperano, tanto che la formazione turca accorcia fino al 14-16, portando coach Barbolini alla richiesta di un time out. Un “tempo” viene chiesto poco dopo anche da coach Akbas, che così risponde a due punti consecutivi di Antropova (14-18). Un muro della stessa Antropova su Gray consente alla Savino Del Bene Volley di toccare anche il +5, ma l’Eczac?ba?? ancora una volta non si arrende e rimonta fino al 19-21, portando Barbolini ad un nuovo time out. Dopo la pausa la Savino Del Bene Volley conquista un lungo scambio, con Zhu Ting che mette a referto il punto del 19-22. Eczac?ba?? produce l’ultimo sforzo e si porta fino al 22-23, ma Zhu Ting distanzia le turche con il colpo del 22-24. Pochi istanti più tardi Jack Kisal riporta Eczac?ba?? sul -1, ma la quarta frazione non va però ai vantaggi: un muro di Nwakalor vale per il 23-25 che consegna la vittoria alla Savino Del Bene Volley.

I PROTAGONISTI-

Massimo Barbolini (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)-« Una grande gioia perché siamo nei quarti di finale di Champions League e abbiamo vinto senza perdere un punto in uno dei due gironi più difficili. Per cui bisogna dire “brave” alle ragazze. Molto brave per come hanno giocato per tutta le partita. Abbiamo giocato con una squadra non a caso campione del mondo, una squadra che non ha mollato mai e ci ha messo in grossa difficoltà. Penso che questa vittoria sia importante: moltissimo per il risultato in sé, in quanto ci consente anche di lavorare due settimane senza partite infrasettimanali e ci consente di prendere consapevolezza dei nostri mezzi e di ripartire con fiducia dopo la sconfitta con Milano e dobbiamo festeggiare questa sera perché abbiamo colto un grandissimo risultato ».

IL TABELLINO-

ECZACIBA?I DYNAVIT ISTANBUL – SAVINO DEL BENE SCANDICCI: 1-3 (23-25, 21-25, 25-16, 23-25)

ECZACIBA?I DYNAVIT ISTANBUL: Özel (L2) n.e., Akoz (L1), Boskovic 27, Ar?c? 3, Baladi?n 11, Gray 11, Erkek, Aydemir 1, ?ahin 1, Stevanovic 2, Voronkova 7, Czyrnianska n.e., Yasemin n.e., Jack-Kisal 10. All. Akbas F.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Alberti n.e., Herbots 14, Zhu Ting 10, Ruddins (L2), Di Iulio, Villani n.e., Ognjenovic 2, Parrocchiale (L1), Armini, Nwakalor 13, Washington n.e., Carol 11, Antropova 25, Diop. All. Barbolini M.

ARBITRI: Vladimir Simonovic (SUI) – Alexandros Mylonakis (GRE)

Durata set: 27′, 26′, 22′, 29′ Tot: 105’

MVP: Linda Nwakalor (Savino Del Bene Scandicci)

Spettatori: 3950