Champions League: Conegliano batte Resovia e chiude a punteggio pieno

VILLORBA (TREVISO) - Un successo netto, per 3-1 (25-16, 23-25, 25-16, 25-11), contro un Resovia che cercava punti per rimanere nella competizione, permette alla A.Carraro Imoco Conegliano di chiudere la Pool D a punteggio pieno ed in terza posizione nel ranking dei quarti di finale. Le campionesse d'Italia ora dovranno vedersela con la vincente della sfida tra l Vakifbank Istanbul e proprio il Developres, passata come miglior terza.

In semifinale Conegliano, in caso di passaggio del turno, dovrebbe incrociare la vincente dello scontro tra Scandicci con la vincente di Eczacibasi-Dnpro. Nella parte alta del tabellone invece i quarti saranno Fenerbahce con la vincente di Postdam-Stoccarda e Allianz Milano con Lodz.

Ultimo turno per il girone D della Champions League 23/24 al Palaverde, le Pantere scendono in campo con la griffe europea Antonio Carraro, contro le polacche del Resovia, già battute all’andata per 3-1.

A sole 48 ore dall’infuocato match di campionato con Chieri, coach Santarelli deve gestire le energie delle sue Pantere, facendo i conti anche con l’assenza di Kelsey Robinson Cook (postumi di un trauma accusato proprio domenica) sostituita dalla giovane Visentin (classe 2006). l’A.Carraro Imoco inizia il match con Wolosz-Haak, Gennari-Plummer, De Kruijf-Squarcini, libero De Gennaro. Coach Antiga invece per la squadra ospite schiera Wenerska-Orvosova, Coneo-Kalandadze, Jurczyk-Centka, libero Szczyglowska.

Nel primo set inizia subito forte l’Antonio Carraro davanti al suo pubblico con due attacchi vincenti di Haak e De Kruijf che portano il punteggio subito sul 7 a 2. Orosova suona la carica per il team polacco con due diagonali vincenti ricuce il divario sul 8 a 5. Il manipoli di tifosi arrivati dalla Polonia si fa sentire dopo il controbreak di Resovia firmato Coneo che si porta sul 9 pari. Si scalda il Palaverde, l’attacco vincente di De Kruijf e l’ace di Gennari costringono Antiga a chiamare il primo timeout del match (13-10). Match in completa parità dopo due muri vincenti di Resovia. Due magie di capitan Wolosz, particolarmente ispirata contro le sue connazionali (sarà MVP del match), condite dagli attacchi di Squarcini e di una Plummer (6 punti nel set) stasera stellare, concedono il primo set alle padrone di casa (25-16) in soli 20’.

Nel secondo set inizia forte Orvosova, la ceca piazza subito un attacco vincente, “The Queen” De Kruijf risponde subito, ma è un botta e risposta da ambe le parti e regna il perfetto equilibrio nel tabellone elettronico (5-5). Girandola di cambi per coach Santarelli che fa debuttare nel match Piani e Bugg. Plummer e Piani colpiscono dalla diagonale e il parziale ora è gialloblù e Coach Antiga ferma il match sul 13-11. Plummer sugli scudi in questo secondo set, dopo i primi 5 punti fatti nel primo, ne piazza altri 7 e porta l’Antonio Carraro sul +4 (18-14). Debutto nel match anche per Bardaro, ma l’inerzia è cambiata, Ci sono in campo nel finale Bugg e Piani per l’A.Carraro Imoco, ma il doppio cambio non inverte il trend: Kalandaze (4 punti nel set) e Orvosova (6) continuano a fare male alla formazione veneta e costringono coach Santarelli al primo timeout del match sul 22 a 21. Le polacche ci credono e spingono fino alla fine. Altro timeout perchè c’è un altro break del Developres Resovia che va sul +2 (22-24). Conegliano annulla il primo set ball, ma Resovia non molla e vince il secondo set 23 a 25.

Terzo set sprint per l’A. Carraro Imoco, subito 4 punti per la formazione di casa con Gennari e Plummer in formato “on fire” questa sera (chiuderà con 21 punti, 3 aces e 67% in attacco!). Resovia risponde subito, ace di Slagowska e match subito in parità. Si scatena l’uragano Haak, ma il set è caratterizzato da continui cambi di leadership. Dopo qualche errore da ambo le parti Moki De Gennaro indica la squadra conle sue difese, Alessia Gennari e Robin De Kruijf (13 punti per l’olandese con 5 muri) portano la formazione di casa sul 12 a 8 e coach Antiga ferma il match con il timeout. Il set vede una A. Carraro Imoco alzare vertiginosamente il ritmo, Resovia non riesce a tenere la scia, Wolosz e compagne volano presto sul +6 (18-12); altro ace di una Plummer “on fire” e punteggio sul 21-13. Timeout di coach Antiga, ma l’antifona del set non cambia, un attacco vincente di Plummer chiude il discorso sul 25 a 16.

Inizia forte Haak nel quarto set che piazza un ace e un attacco spettacolare per il 2 a 0 pantere. Pareggia subito i conti Wenerska, ma le Pantere vogliono chiudere: Plummer e Gennari (10 punti nel match) allungano il parziale per le padroni di casa (6-2). Coach Antiga ferma subito il match per non lasciare scappare la formazione di coach Santarelli. Fede Squarcini attacca bene, Kat Plummer piazza un ace e +7 Antonio Carraro. Coach Antiga termina le sospensioni sul 12 a 5 e cerca anche con la panchina di risollevare le sorti, ma Wolosz e compagne vogliono chiudere. De Gennaro continua a far spellare le mani al pubblico con le sue difese, la palla fatica a cadere e la formazione di coach Santarelli non trova ostacoli. Haak (top scorer con 18 punti) e compagne continuano a marciare spedite chiudendo d’autorità per 25-11.

I PROTAGONISTI-

Daniele Santarelli (A.Carraro Imoco Conegliano)- « Oggi abbiamo fatto una gran bella prestazione, con buona qualità in tutti i fondamentali, battendo bene e difeso con efficacia, bene in attacco e a muro. Abbiamo giocato contro un buon avversario che era venuto qui per fare il risultato per qualificarsi. Abbiamo ruotato la squadra, abbiamo giocato la terza gara in sei giorni e c’è un po' di stanchezza da parte di tutti. Ci concederemo due giorni di riposo che credo siano meritati ».

IL TABELLINO-

A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO-DEVELOPRES RESOVIA 3-1 (25-16, 23-25, 25-16, 25-11)

A.CARRARO IMOCO: Wolosz 5, Haak 18, Plummer 21, Fahr ne, Squarcini 7, De Gennaro, Piani 3, Gennari 10, De Kruijf 13, Bugg, Bardaro, Lubian ne, Lanier ne, Visentin ne. All.Santarelli.

RESOVIA: Makarowska, De Paula, Wenerska 1, Centka 10, Szczyglowska, Szlagowska 2, Coneo 2, Kubas, Kalandadze 9, Kowalska, Jurczyk 7, Orvosova 12, Obiala. .All.Antiga

ARBITRI: Mokry (Svk) e Ozbar (Tur)

Durata set: 21’, 28’, 22’, 18’ Tot:68’

MVP:Asia Wolosz (A.Carraro Imoco Conegliano)