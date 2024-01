Champions League: ko indolore per Milano che va comunque ai quarti

MILANO, 16 GENNAIO 2024 – Una sconfitta indolore per l'Allianz Milano che si arrende al quinto set alle bi-campionesse d'Europa del VakifBank Istanbul, dopo aver sfiorato la clamorosa rimonta risalendo dallo 0-2 al 2-2 prima di arrendersi 2-3 (20-25, 17-25; 25-22; 25-18; 13-15) al termine di un combattuto tie break. Il ko comunque non pregiudica il primo posto nella Pool A e la conseguente qualificazione diretta ai quarti di finale della massima competizione continentale grazie all’invidiabile cammino di cinque vittorie e una sola sconfitta in questa prima fase.

Un match ricco di colpi di scena quello odierno, che ha visto la squadra turca aggiudicarsi i primi due set, prima di dover subire la furiosa rimonta milanese. Nel finale il VakifBank, però, è più cinico e si prende la vittoria ai danni della formazione di coach Gaspari. Già decisa la prossima avversaria: si tratta infatti della squadra polacca del ?KS Commercecon ?ÓD?, al quinto posto tra le squadre classificatasi in prima posizione delle varie Pool, subito dietro all’Allianz Vero Volley Milano. L’andata dei Quarti di finale è prevista il 20/21/22 febbraio ed il ritorno il 27/28/29 febbraio.

Il sestetto iniziale di Milano è composto da Orro – Egonu come diagonale palleggiatore opposto, coppia di schiacciatrici Sylla e Daalderop, Rettke-Heyrman come centrali e Castillo libero.

La pipe di Nika Daalderop è il primo attacco messo a segno da Milano in questo set (2-0), in un match che si preannuncia spettacolare. Il VakifBank pareggia immediatamente, ma ci pensa Egonu a muro a ridare il break a Milano (4-2). Le padrone di casa tentano subito l’allungo con Rettke – pregevole il monster block del 6-2 -, scappando a +4. La squadra turca non ha intenzione di mollare il colpo, ricucendo fino a impattare sul 9-9. Serie di botta e risposta tra le due compagini, con il Vakif che riesce a trovare il vantaggio (11-12): time-out per coach Gaspari. La Vero Volley è costretta ad inseguire dopo una serie di scambi, che portano il VakifBank sul +3 (15-18) dopo l’ace di Frantti: seconda sospensione tecnica chiamata dalla squadra di casa. Egonu mette a segno la pipe di potenza, Sylla è decisa con il monster block ma il punteggio vede sempre le ragazze di Gaspari all’inseguimento (20-22). Coach Guidetti chiama a sé la sua squadra prima degli ultimi punti del set, e al rientro in campo la formazione turca trova la combinazione giusta per chiudere il primo parziale a suo favore (20-25).

Il VakifBank entra in campo con decisione, aggredendo subito il match e portandosi subito sul 5-0, costringendo Gaspari a chiamare time-out. L’Allianz Vero Volley Milano imbastisce la rimonta: Egonu e la neo entrata Bajema, con due ottime diagonali, rimandano le lombarde a -2 (3-5). La squadra di Gaspari lotta, facendosi notare con la diagonale della solita Egonu e il primo tempo di Heyrman, ma pagando qualche errorino in ricezione che impedisce di colmare il gap (8-12). Capitan Orro si lancia in difesa trovando anche il punto, Rettke attacca di potenza ed Egonu mette a terra la parallela: 11-12 e time-out Guidetti. Sospensione tecnica che giova alle turche, che innestano nuovamente le marce alte riallungando fino al 12-17, inducendo Gaspari a richiamare a sé le sue ragazze per 30 secondi di sospensione. Milano non riesce a riannodare il filo della partita, rispondendo colpo su colpo ma con il punteggio sul +5 per la formazione ospite (15-20). La Vero Volley cerca fino all’ultimo di rientrare, ma è costretta a cedere il passo nel set (17-25).

Bajema segna il primo punto del terzo gioco, break per il VakifBank e pareggio Milano con la pipe di Egonu (2-2). Il terzo set è carico di emozioni, con nessuna delle due squadre che rimanere indietro; Heyrman trova il punto con la fast, Sylla con la parallela e Orro con un buon tocco di seconda: 7-5 Milano. Il VakifBank ricuce lo svantaggio, sorpassa, ma ci pensa Egonu con il pallonetto a pareggiare sul 9-9. Le padrone di casa sono decise a non lasciarsi scappare il parziale, colpendo con la parallela di Egonu e scappando via sul +3 (15-12). Guidetti chiede la sospensione tecnica, ma non riesce a scalfire le sicurezze della prima squadra del Consorzio che trova, in sequenza, l’ace di Bajema e la fast di Heyrman arrivando sino alle cinque lunghezze di distacco (18-13). Quattro punti di seguito per il VakifBank (18-17), inducono Gaspari a chiedere trenta secondi di sospensione. Candi regala a Milano il +2 (21-19) con un primo tempo deciso su alzata di Orro. Nei momenti decisivi Egonu c’è sempre: prima firmando la diagonale del 23-21 e poi servendo una palla velenosissima che induce all’errore la ricezione turca. Milano guadagna così il set point, che converte grazie alla fast di Heyrman (25-22).

L’Allianz Vero Volley Milano comincia con decisione il quarto gioco, mettendo subito il naso avanti per condurre a proprio favore l’andamento del set (5-3). Candi mette a segno il monster block per due volte consecutive, Milano scappa sul +5 (10-5) e Guidetti si rifugia nel time-out. Il VakifBank commette però un paio di errori che lo mandano addirittura sul -9 dopo il terzo monster block del set da parte di Candi e l’ace di Orro (13-5): secondo time-out per la squadra turca. Il VakifBank non riesce a respingere gli attacchi delle lombarde, sempre più al comando delle operazioni dopo la diagonale di Egonu del 17-8. Le campionesse d’Europa in carica del VakifBank, però, non hanno intenzione di mollare la presa e hanno una reazione di orgoglio che permette loro di tornare sotto fino alle cinque lunghezze di distacco (20-15). Gaspari chiede un time-out per parlare con le sue giocatrici, e al rientro in campo la Vero Volley porta a termine la pratica chiudendo il set sul 25-18.

E’ Bajema con un muro perentorio a firmare il punto inaugurale del tie-break. Grande equilibrio nell’ultimo gioco, con entrambe le formazioni a restituirsi colpo su colpo i reciproci attacchi (3-3). Il primo break, però, se lo aggiudica il VakifBank mettendo due punti di distacco nei confronti di Orro e compagne (4-6). Sylla sale in cattedra e mette a segno la diagonale che riporta la parità (7-7), ma all’inversione di campo è il VakifBank ad essere in vantaggio di un punto. Bajema si prende la scena: mani-out del pareggio e monster block per il vantaggio (9-8): time-out Guidetti. La partita è vibrante di tensione: la formazione turca riesce a tornare nuovamente al comando del match (10-11) con coach Gaspari a chiedere il time-out. Milano si affida all’ispirata Bajema che mette a terra la parallela del -1 (12-13), lasciando vive le speranze meneghine, ma proprio sul più bello ad aggiudicarsi set e match è il Vakif per 13-15 e 2-3.

MVP del match la schiacciatrice brasiliana Gabi, con 11 punti messi a referto di cui un ace e un muro. Top scorer tra le fila della Vero Volley Paola Egonu, a quota 20 punti seguita da Bajema e Sylla con 14 punti a testa.

Il prossimo appuntamento per l’Allianz Vero Volley Milano sarà in trasferta, domenica 21 gennaio, alle ore 19.30, contro la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 per la quarta giornata di ritorno di Serie A1 Tigotà.

I PRITOAGONISTI-

Marco Gaspari (Allenatore Allianz Vero Volley Milano)- « Una partita molto complicata. Sono contento di aver visto una squadra che non ha mai smesso di lottare con dall’altra parte della rete c’era il Vakif abituata a giocare questo tipo di match. Sono molto orgoglioso della reazione da parte delle ragazze perchè piano piano sono riuscite a prendere le misure, variando i colpi. E’ stata una bellissima battaglia. Siamo molto contenti del primato nella Pool perchè non era affatto scontato all’inizio, però questa partita ci ha dimostrato che per stare ai vertici non possiamo permetterci di avere cali. Ora torniamo in palestra perchè ci aspetta la partita contro Chieri ».

Laura Heyrman (Allianz Vero Volley Milano)- « Chiudiamo il girone di Champions al primo posto meritandocelo stasera contro una squadra Campione d’Europa lo scorso anno. Oggi purtroppo non siamo riuscite a vincere ma abbiamo dato tutto. Abbiamo giocato veramente un bel girone e adesso aspettiamo il prossimo match. Anche se oggi non è stata la miglior partita, abbiamo spinto sempre ».

IL TABELLINO-

ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO – VAKIFBANK ISTANBUL 2-3 (20-25, 17-25; 25-22; 25-18; 13-15)

ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO: Cazaute 1, Malual, Heyrman 10, Orro 3, Rettke 5, Bajema 14, Sylla 14, Egonu 20, Daalderop 2, Candi 6, Castillo (L) N.E.: Prandi, Pusic (L) Folie. All. Gaspari

VAKIFBANK ISTANBUL: Frantti 11, Ozbay 1, Aykac (L), Ogbogu 10, Gabi 11, Bascan, Busa 2, Kurutasu 7, Gunes 7, Van Aalen 1, Thompson 15 N.E.: Demirel, Acar (L) Akbay. All. Guidetti

ARBITRI: Dobromir Dobrev (Bul), Vlastimil Kovar (Cze)

Durata set: 26′, 23′, 25′, 24′, 17′. Tot: 115′

MVP: Gabriela Braga Guimaraes (VakifBank Istanbul)