Cev Cup: Chieri nella tana del Chemik per il ritorno Play Off

STETTINO (POLONIA)- La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 è volata a Stettino dove domani alla Netto Arena scenderà in campo per la partita di ritorno dei Play Off CEV Volleyball Cup. La formazione di Bregoli, forte del 3-1 dell'andata, deve conquistare due set per staccare il pass per la fase successiva della seconda coppa europea.