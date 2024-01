Challenge Cup: Monza senza problemi col Levski e va in semifinale

MONZA- La MINT Monza supera in tre set il Levski Sofia e vola in semifinale di Challenge Cup. Takahashi e compagni hanno bissato il successo dell'andata con un 3-0 (25-21; 25-12; 25-21) capace di esaltare il pubblico dell'Opiquad Arena che ha festeggiato insieme alla squadra il passaggio del turno. Prossima avversaria dei monzesi saranno i temibili turchi del Galatasaray HDI Istanbul.

I ragazzi di Coach Eccheli affronteranno in semifinale la temibile compagine turca del Galatasaray HDI Istanbul, in cui milita l’ex Jan Zimmermann, uscito vittorioso dal confronto con la squadra portoghese del Fonte Bastardo. La sfida d’andata sarà giocata in Brianza il 31 gennaio (orario e data da confermare), ed il ritorno la settimana dopo alla Burhan Felek Voleybol Salonu di Istanbul.

Per questa sfida il sestetto iniziale è stato composto da Kreling in regia e Mujanovic opposto, Takahashi-Loeppky come coppia di schiacciatori, Comparoni e capitan Beretta centrali con Gaggini libero.

E’ il pallonetto di Takahashi a inaugurare il match per la MINT Vero Volley Monza (1-1). Prima fase di studio tra le due compagini, con nessuna delle due formazioni che riesce a costruire un vantaggio (5-5). Monza si affida ai due centrali Comparoni-Beretta, entrambi a segno con il primo tempo, ma senza riuscire a staccare gli avversari (7-7). Il primo break, però, lo mette a segno il Levski Sofia approfittando di qualche imprecisione di troppo nell’attacco brianzolo e portandosi sull’8-11: time-out Eccheli. Takahashi prende le redini dell’offensiva monzese mettendo a segno tre diagonali consecutive, ma senza riuscire a ricucire lo svantaggio, che aumenta fino alle cinque lunghezze di distacco (13-18). Monza tenta la rimonta, sfruttando il turno di battuta di Di Martino – inaugurato con un ace dal centrale laziale -, che permette ai brianzoli di riportarsi sul -2 (18-20), prima del time-out per la squadra bulgara. La MINT impatta il set grazie all’ace di Mujanovic, ed effettua il sorpasso con il tocco di seconda di Kreling (22-21) fino a chiudere il primo parziale 25-21, sempre sfruttando la grande aggressività al servizio dell’opposto sloveno.

L’intelligentissimo tocco di seconda di Kreling apre il secondo set, dove la MINT tenta subito l’allungo iniziale portandosi sul 4-1. Monza è entrata in campo con un altro passo, aggredendo il match a portandosi sul +4 (7-3): time-out Jeliazkov. Il Levski Sofia può fare ben poco contro un Takahashi ispiratissimo sia in attacco che a muro, con i brianzoli che riescono a prendere ben sei punti di vantaggio sugli avversari (11-5) prima del secondo time-out bulgaro. Il set è incanalato sui giusti binari: Loeppky va a segno con la diagonale, Mujanovic mette a terra il lungo linea e Takahashi l’ace per il 17-8 MINT. Tre ace di fila per lo schiacciatore giapponese, per un set che ormai ha valenza solo a fini statistici (20-8). Il parziale, infatti, se lo aggiudica la Vero Volley con il punteggio di 25-12.

Il Levski Sofia parte forte nel terzo gioco, portandosi sull’1-4 e inducendo subito Eccheli a spendere una sospensione tecnica. I brianzoli, però, vogliono archiviare la pratica bulgara, raggiungendo il pareggio e operando il sorpasso (6-5), propiziato dall’ace di Loeppky. A segno, anche in questo set, Mujanovic prima con il vincente del 10-6 e poi con l’ace del 12-7. Si fanno notare Visic con un bel tocco di seconda e l’altro neo-entrato Maar, autore del 15-10 dopo un mani-out. Il Levski però non demorde, approfittando di un momento di opacità brianzolo, rientrando sino al -1 (18-17) prima del time-out richiesto da Eccheli. Monza, richiamata dal suo allenatore, ritorna subito in carreggiata con la parallela di Mujanovic e il monster block di Comparoni (21-18): sospensione tecnica, questa volta chiamata dai bulgari. La pipe di Takahashi regala il primo set point a Monza, annullato dagli ospiti, e capitalizzato sul 25-21 dall’attacco di Mujanovic.

MVP del match Nik Mujanovic con 14 palloni messi a terra; top scorer lo schiacciatore giapponese Ran Takahashi, autore di 18 punti.

Non ci sarà, però, tempo di riposare per la MINT Vero Volley Monza che domenica 21 gennaio, alle ore 16:30, tornerà subito in campo per il campionato di SuperLega Credem Banca, affrontando in trasferta la Gioiella Prisma Taranto.

I PROTAGONISTI-



Francesco Comparoni (MINT Vero Volley Monza)-« Sono molto contento. Oggi è stata la mia prima partita partendo da titolare con questo club e in Challenge Cup, per me una nuova sfida non avendola mai disputata prima. Stasera siamo stati ben organizzati e siamo partiti subito aggressivi. Il Levski all’inizio ha risposto molto bene, ma siamo riusciti punto dopo punto a portare a casa il risultato ».

IL TABELLINO-

MINT VERO VOLLEY MONZA – LEVSKI SOFIA 3-0 (25-21; 25-12; 25-21)

MINT VERO VOLLEY MONZA: Visic 1, Loeppky 5, Comparoni 3, Maar 1, Mujanovic 14, Morazzini (L), Takahashi 18, Beretta 6, Kreling 2, Di Martino, Gaggini (L). Non entrati: Galassi, Szwarc. All. Eccheli.

LEVSKI SOFIA: Nikolov 4, Petkov, Toro Ramella 3, Gotsev 1, Kozelov, Titriyski 11, Garkov 5, Palev, Kandev 4, Kolev (L) Moreira 5, Ivanov V. (L), Stefanov 1, Antov 3. All. Jeliazkov

ARBITRI: Rafael Gonzalez Tabares (Esp), Toni Ivkovic (Cro)

Durata set: 26′, 21′, 28. Tot: 75′

Spettatori: 917