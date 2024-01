Champions League: Trento chiude la Pool B cedendo all'Asseco

Con il pass per i quarti di finale già in tasca da una settimana e ad appena tre giorni di distanza dalla battaglia vinta con Verona in SuperLega, la formazione Campione d’Italia non è infatti riuscita a restare imbattuta nel proprio raggruppamento, cedendo due dei tre punti in palio che non hanno cambiato la classifica gialloblù (primo posto con 16 punti), ma che faranno entrare la squadra di Soli nel tabellone finale come testa di serie numero 3, dietro lo Ziraat Ankara e Civitanova. Nei quarti di finale, in programma nella seconda metà di febbraio, l’avversario sarà la vincente dell’ottavo fra Berlino e Tours, compagine arrivata al secondo posto nello stesso raggruppamento dei gialloblù.



La serata dei Campioni d’Italia si è complicata cammin facendo, anche per meriti specifici degli avversari che, pur non avendo più possibilità di accedere al tabellone finale a causa della vittoria dello stesso Tours in casa contro Lubiana, hanno comunque dato dimostrazione della competitività della propria rosa nella singola partita. Dopo un primo set dominato in attacco ed in battuta, la squadra di Soli ha infatti subito il ritorno degli ospiti, guidato dal servizio ed in particolare da Boyer (23 punti) e dal subentrato Defalco (14 punti negli ultimi tre set). Trascinata da Rychlicki (alla fine best scorer con 25 palloni vincenti), la Trentino Itas è riuscita a risalire la china in un quarto set nato male (2-6) sino a conquistare la possibilità di giocare il tie break, dominato però nuovamente dai polacchi. Fra le fila gialloblù, da segnalare la prova generosa dell’ex di turno Kozamernik (10 punti col 60% in attacco, tre muri e un ace) in una serata difficile per la ricezione e per l’attacco in posto 4.

I PROTAGONISTI-

Fabio Soli (Allenatore Trentino Itas)- « Sapevamo che di fronte ci saremmo trovati una squadra come Resovia che aveva a disposizione grandi individualità e che sino a questo momento aveva espresso solo parte delle sue effettive potenzialità. Stasera i nostri avversari sono stati in grado di giocare in maniera molto efficace, mettendoci in grossa difficoltà con il servizio. Dalla parte finale del primo set abbiamo faticato a ricevere dentro i tre metri, di conseguenza stentando anche in attacco da posto 4; tenevamo molto a questo match e quindi devo anche dire che siamo stati bravi a rimanere attaccati alla sfida nel quarto set, perché ottenere quel punto in classifica era importantissimo per noi. Ci teniamo stretto tutto quello che questa sfida ci ha detto, perché per come è stata ci servirà tanto in vista delle prossime partite importanti. I risultati che otterremo in quei casi passerà anche da come riusciremo a digerire questa sconfitta ».

IL TABELLINO-

ITAS TRENTINO – ASSECO RESOVIA RZESZOW 2–3 (25-20, 23-25, 20-25, 25-20, 9-15)

ITAS TRENTINO: D’Heer 2, Kozamernik 10, Michieletto 12, Sbertoli 1, Rychlicki 25, Magalini 6, Laurenzano (L), Lavia 11, Podrascanin 5. Non entrati Nelli, Cavuto, Pace, Berger, Acquarone. All. Soli Fabio.

ASSECO RESOVIA RZESZOW: Bucki 3, Klos 15, Staszewski, Boyer 13, Kozub, Drzyga, Louati 14, Zatorski (L), Mordyl 5, Cebulj 5, Defalco 14, Wròbel. Non entrati Potera. All. Medei.

ARBITRI Petrovic, Van Zanten. D

urata set: 29’, 30’, 29’, 29’, 14’; tot: 131’.