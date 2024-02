Challenge Cup: Novara nella tana del Wiesbaden per arrivare in finale

WIESBADEN (GERMANIA)- L'Igor Gorgonzola Novara scenderà in campo domani alle 19.30 in Germania per la semifinale di ritorno della semifinale di Challenge Cup . Dopo il sofferto ma meritato successo dell'andata la squadra di Bernardi con due set a proprio favore staccherebbe il pass per l'atto finale della manifestazione ma a Wiesbaden non sarà una passeggiata perchè la formazione tedesca al Pala Igor ha dimostrato di essere tutt'altro che malleabile. Si disputerà domani, alle 18 locali (le 16 italiane), anche il ritorno dell’altra semifinale, tra Bursa e Nantes: in questo caso si riparte dal 3-0 registrato in favore delle francesi nella gara d’andata.

Le parole di Eleonora Fersino-

« Ci aspetta una sfida tosta, serrata. Abbiamo vinto da tre punti nella gara d’andata ma per completare l’opera servirà alzare l’asticella e disputare una prestazione di livello superiore in casa di Wiesbaden, perché loro cercheranno di metterci in difficoltà esattamente come hanno fatto giovedì scorso e in questo caso avranno dalla propria parte anche il fattore campo. E’ una semifinale europea, un appuntamento cui tutte teniamo e cui tengono anche le nostre avversarie, per cui mi aspetto davvero una bella battaglia. La cosa fondamentale sarà non scendere in campo per vincere i due set che ci servirebbero per la qualificazione, ma predisporci mentalmente come se fossimo zero a zero e poi fare ricorso a tutta la nostra determinazione e lucidità ».

CEV Challenge Cup 2024-semifinale di ritorno- Andata Igor Gorgonzola Novara- Wiesbaden 3-1 (21-25, 30-28, 25-17, 25-23)

Mercoledì 7 febbraio 2024, ore 19.30

Wiesbaden-Igor Gorgonzola Novara