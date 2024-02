Cev Cup: Chieri in campo per il ritorno con il Volero

TORINO- Quarto di finale di ritorno di Cev Cup in programma domani, mercoledì 7 settembre al Pala Gianni Asti di Torino alle 20.00, che vedrà protagonista la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 che scenderà in campo per affrontare il Volero Le Cannet, forte delle vittoria per 2-3 dell'andata.

La squadra di Bregoli in Francia si è resa protagonista di una bella impresa, rimontando da 2-0, mettendo così una seria ipoteca sul passaggio del turno che però è ancora tutto da conquistare. Per ottenerlo le biancoblù dovranno vincere, non importa con quale risultato. Oltre a proseguire il sogno europeo qualificandosi per le semifinali, Grobelna e compagne entreranno in campo anche per un altro obiettivo: riscattare la brutta prestazione e la sconfitta di domenica nel derby con Pinerolo.

Chi passerà il turno affronterà in semifinale la vincente dell’altro quarto fra le ungheresi dell’Vasas Obuda Budapest e le francesi del Levallois Paris Saint Cloud.

Le parole di Katerina Zakchaiou-

« Siamo una squadra nuova che da inizio stagione è già cresciuta molto, ma che deve lavorare duro ogni giorno per giocare meglio e migliorarsi. Mercoledì scorso in Francia dopo una brutta partenza abbiamo dato il massimo e siamo riusciti a ribaltare il risultato a nostro favore e alla fine vincere al tie-break. Le Cannet è una buona squadra, ma lo siamo anche noi. Vogliamo regalare ai nostri tifosi un’altra grande vittoria e qualificarsi alle semifinali ».

Cev Cup-Quarto di Finale di ritorno-Andata Volero Le Cannet-Reale Mutua Fenera '76 Chieri 2-3 (25-22; 25-18; 23-25; 20-25; 13-15)

Mercoledì 7 febbraio Ore 20.00

Reale Mutua Fenera '76-Volerò Le Cannet