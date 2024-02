Coppa Italia Femminile: Milano batte Scandicci e vola in finale

TRIESTE- Sarà ancora Prosecco Doc Imoco Conegliano contro Allianz Vero Volley Milano. Come nell'ultima Finale di Coppa Italia, come nelle ultime due Finali Scudetto, come nella Supercoppa di fine ottobre, sarà la squadra di coach Gaspari a cercare di strappare la corona dalle mani delle pantere, domani alle ore 14.15 in diretta su Rai 2. Le milanesi riescono ad avere la meglio nella seconda semifinale di giornata al PalaTrieste dopo una partita lunga ed equilibrata contro la Savino Del Bene Scandicci, risolta al tie-break 3-2 (21-25 25-16 25-17 14-25 15-10) grazie soprattutto ad Egonu (25 punti) e Folie (18 punti ed MVP del match). Dall'altra parte non bastano i 29 punti di Antropova.

Qualche cambio nel sestetto iniziale per coach Gaspari: confermate Orro – Egonu come diagonale palleggiatore opposto, torna Daalderop nella coppia di schiacciatrici assieme a Sylla, Rettke e Folie centrali e Castillo libero.

E’ di Egonu il primo punto del match per Milano, grazie a un pallonetto a scavalcare il muro toscano (1-2). Serie di scambi tra le due compagini, con il primo break che va a favore di Scandicci (4-6), subito recuperato dalle lombarde grazie all’attacco di Daalderop e dall’ace di Egonu. La Savino Del Bene, però, trova nuovamente lo strappo portandosi sul 7-10. Sylla scuote le sue compagne mettendo a segno la diagonale, Egonu trova per due volte la schiacciata vincente e Folie trova il monster block: sorpasso Milano (12-11). La partita è equilibrata e vibrante di emozioni, con nessuna delle due squadre in grado di prendere l’inerzia del match in questa frazione (16-16). Scandicci tenta la fuga, mettendo tre lunghezze di distacco nei confronti delle milanesi (17-20), prima del time-out chiamato da Gaspari. Entrano Cazaute e Malual, con la francese che si fa notare per un bel recupero che propizia l’attacco vincente di Sylla (19-22). Antropova segna l’ace che vale il set point (20-24), annullato dalla schiacciata di Egonu. Le toscane si aggiudicano però il primo parziale per 21-25.

L’equilibrio regna sovrano anche in apertura del secondo gioco, dove ottimi attacchi e difese coriacee sono protagoniste da entrambi i lati del campo (4-4). Stavolta è l’Allianz Vero Volley Milano a trovare il primo break del set, con una solida correlazione muro-difesa e spingendo forte al servizio con Egonu, a trovare l’ace del +4 (8-4). Time-out per Barbolini, ma al rientro Egonu punisce le toscane con il secondo ace consecutivo. Scandicci accusa il colpo e non riesce a rientrare nel match, colpita duramente dagli attacchi meneghini guidata da una Egonu in stato di grazia (12-5). Milano è padrona del campo in questo set: ace di Rettke per il +9 (15-6). Folie alza il muro e sbarra la strada ad Antropova, Egonu è brava a pescare il mani-out, in un set ormai saldamente nelle mani delle meneghine (20-9). Scandicci ha una reazione d’orgoglio, cercando di rientrare in partita in un set ormai però compromesso (24-16), e concluso dal primo tempo di Folie: 1-1 (25-16).

L’Allianz Vero Volley Milano innesta le marce alte fin da subito, costruendo immediatamente un gap di 4 punti (8-4), siglato dall’ace di Daalderop. Barbolini decide, come in occasione del secondo set, di richiamare a sé le sue ragazze per trenta secondi di sospensione tecnica. Milano è però concentrata, solida nei fondamentali e aggressiva in attacco, con Folie che capitalizza al meglio l’ottima alzata di Orro per il +5 (13-8). Botta e risposta tra le due formazioni; le lombarde sono sempre avanti di 5 lunghezze (16-12). Le centrali della compagine meneghina sono un vero fattore nel terzo set, spingendo forte sia in attacco che in difesa e permettendo alla Vero Volley di portarsi sul 21-14. Egonu sale in cattedra, attacca forte sulla diagonale a infrangere il muro avversario (23-16). Folie, ancora una volta, prende bene il tempo a muro regalando alle sue compagne il primo set-point, capitalizzato da Daalderop con il secondo monster block consecutivo (25-17).

Folie ricomincia nuovamente alla grande con due bei primi tempi messi a segno, ma Scandicci non ha intenzione di gettare la spugna e riesce a portarsi subito avanti per (3-6), guidate da Antropova. Milano torna in scia grazie alla palla corta di Daalderop e alla diagonale vincente di Sylla (7-9). Antropova è molto precisa in attacco, Ognjenovic mette in difficoltà la ricezione milanese con il suo servizio e le toscane scappano sul +6 (8-14). Il videocheck non premia l’attacco di Rettke – nessun tocco a muro -, 11-18 per la Savino Del Bene. Cambio di diagonale per Gaspari, che inserisce Prandi-Malual e le due neo entrate sono subito protagoniste: la prima con l’alzata per il primo tempo di Rettke e la seconda con la diagonale vincente sul 14-22. Il set è però ormai troppo compromesso, e viene chiuso dal monster block di Da Silva: 14-25 e tie-break.

Egonu mette a segno in apertura un micidiale lungolinea, convalidato con l’aiuto del videocheck (1-0). Una sfida nella sfida quella tra i due opposti, con Antropova a rispondere con la diagonale stretta del pareggio (3-3). Lotta senza quartiere, nessuna squadra ha intenzione di indietreggiare di un millimetro (6-6). Castillo mostra tutto il meglio del suo repertorio difensivo, Egonu e Rettke si esibiscono in attacco mandando Milano avanti di due lunghezze all’inversione di campo (8-6). Egonu trova nuovamente il varco giusto nella difesa toscana: 9-6 e time-out Barbolini. L’opposto veneto tira fuori tutta la sua grinta nel momento decisivo, serve l’ace del +4 (10-6) che spiana la strada alle milanesi. Orro cerca sistematicamente Egonu, perfetta nel concludere mettendo a terra il 13-10. Sylla va a segno con la diagonale: match point Milano, e a segnarlo è Folie splendida con il monster block del definitivo 15-10.

MVP della partita la centrale altoatesina Raphaela Folie, autrice di 18 punti di cui 5 muri e tante altre belle giocate. Top scorer del match Paola Egonu con 25 palloni messi a terra. Ora l’appuntamento è con la Finale di domenica 18 febbraio, alle ore 14:15 (Diretta Tv Rai 2).

I PROTAGONISTI-



Raphaela Folie (Allianz Vero Volley Milano)- « E’ stata una vittoria di squadra. Abbiamo avuto alti e bassi, ma sono contenta di esser riuscita a dare il mio contributo. Dopo due sconfitte non era facile, ma siamo riuscite a portare a casa questa finale a cui tenevamo molto ».

IL TABELLINO-

ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO – SAVINO DEL BENE SCANDICCI 3-2 (21-25 25-16 25-17 14-25 15-10)

ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO: Orro, Sylla 11, Folie 18, Egonu 25, Daalderop 13, Rettke 14, Castillo (L), Malual 1, Cazaute, Prandi. Non entrate: Pusic (L), Candi, Heyrman, Bajema. All. Gaspari.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Da Silva 8, Antropova 29, Zhu 7, Nwakalor 10, Ognjenovic, Herbots 12, Parrocchiale (L), Villani 3, Ruddins 2, Diop, Di Iulio. Non entrate: Armini, Alberti, Washington (L). All. Barbolini.

ARBITRI: Florian, Brancati.

Durata set: 25′, 23′, 22′, 24′, 15′; Tot: 109′.

MVP: Raphaela Folie (Allianz Milano

Spettatori: 5450